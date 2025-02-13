Жители Подмосковья подали 110 тысяч заявок на регистрацию недвижимости в январе
В январе в Московской области приняли 110 тысяч заявлений на учет и регистрацию недвижимости. Для повышения качества услуг Росреестр активно использует в обработке обращений цифровые технологии.
Более девяти тысяч заявлений касаются регистрации объектов в рамках единой процедуры. Около шести тысяч обращений жители Подмосковья подали на регистрацию ипотеки, причем около 93% из них - в электронном виде. В ведомство также поступили четыре тысячи заявлений на регистрацию договоров долевого участия, из которых примерно 97% оформили через интернет.
«В настоящее время на официальном сайте Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и другие», - напомнила начальник отдела организации и контроля Управления службы Ольга Козлова.