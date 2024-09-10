Жители Подмосковья оформили онлайн почти 270 тысяч медсправок с января

Как рассказали в подмосковном Минздраве, жители могут оформить онлайн справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, выписку из амбулаторной карты и другие. Их присылают в личный кабинет на портале «Здоровье» , рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

«Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“», - сказал он.

Сертификат о прививках, а также справки для спортивных секций и выписки из амбулаторной карты становятся доступны к скачиванию сразу после заказа. Для других документов необходимо предварительно пройти медосмотр.

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