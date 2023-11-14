Жители Подмосковья оформили онлайн более 6,5 тысячи выписок из медкарт с начала года

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья надежда Куртяник, оформить выписку из медкарты можно через региональный портал или в мобильном приложении «Добродел».

«Если человек прикреплен к подмосковной поликлинике, то он может в любое удобное время оформить выписку из своей амбулаторной карты. Сделать это можно на региональном портале или в мобильном приложении „Добродел“. Услуга бесплатная», - сказала она.

Выписка из медкарты содержит данные осмотров, диагноз, результаты анализов и обследований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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