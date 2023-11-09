Жители Подмосковья оформили онлайн более 130 тысяч медицинских справок с начала года

Оформить справки можно на региональном портале госуслуг « Здоровье ». Это может быть справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках и еще семь видов документов.

«Информатизация сферы здравоохранения позволяет перевести ряд услуг в онлайн-формат. В частности, больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить ее в несколько кликов и получить готовый документ в электронном виде», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Некоторые справки формируются автоматически на основании данных медицинской карты. Это, например, сертификат о прививках или справка для спортивной секции. Для других документов понадобится профосмотр, пройденный в течение календарного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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