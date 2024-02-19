Жители Подмосковья оформили более 275 тысяч услуг в цифровых зонах МФЦ с начала года
С начала года жители Московской области получили более 275 тысяч онлайн-услуг в цифровых зонах МФЦ. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
В цифровых зонах МФЦ оборудовано более 840 мест с бесплатным доступом к порталу госуслуг и сайтам ведомств. Если возникнут вопросы, клиентам помогут консультанты - они расскажут, как пользоваться сайтами или заполнять заявления.
Компьютеры общего доступа установлены в центрах «Мои Документы», а также в отдельных помещениях. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются более 40 тысяч раз.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.
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