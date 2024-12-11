Жители Подмосковья оформили 677 тысяч читательских билетов онлайн с января

Как рассказали в Мингосуправления региона, оформить электронный читательский билет, забронировать нужное издание и привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» можно при помощи сервиса «Библиотеки Подмосковья». Там также можно узнать о событиях и мероприятиях, а также ознакомиться с расписанием и другой полезной информацией.

Самыми популярными направлениями на платформе в этом году стали детская и приключенческая литература, классика и нон-фикшн.

Всего на портале доступно свыше 6,8 миллиона экземпляров книг, которые можно получить в 921 библиотеке области.