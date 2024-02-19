19 февраля 2024, 18:09

Жители Подмосковья обменяли 4 тысячи старых газовых приборов на новые по программе трейд-ин

Unsplash
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Программа трейд-ин на газовое оборудование действует в Подмосковье уже полгода. За это время старые газовые котлы и плиты на новые заменили около четырех тысяч человек. Программу запустила компания «Мособлгаз» совместно с региональными предприятиями по переработке отходов.

По условиям программы, участникам предоставляются скидки на новое сертифицированное оборудование. Компания «Мособлгаз» также предоставляет гарантии на оборудование и работы по его замене.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявку в интернет-магазине компании или обратиться в офис обслуживания клиентов. После этого можно будет заказать новое оборудование и согласовать удобный день для его установки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.

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ЖКХ Газ
19 февраля 2024, 18:21
Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в деревне Дор под Шаховской
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Завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дор Шаховского округа. В ближайшее время ФАП откроет двери для пациентов.

Медицинский пункт рассчитан на посещение 36 пациентов в день. В здании, площадь которого составляет 200 квадратных метров, находятся кабинеты специалистов, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала.

Сейчас рабочие проверяют работу инженерных сетей, а в ближайшее время ФАП получит медицинское оборудование и мебель.

В 2024 году в Шаховском округе планируют сдать в эксплуатацию еще два фельдшерско-акушерских пункта: в деревне Дубранивка и селе Ивашково.

Строительство медицинских учреждений ведется по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Медицина Шаховская
19 февраля 2024, 18:05
Более 300 компаний воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров в Подмосковье с осени
Unsplash
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Онлайн-сервис «Пять шагов для экспорта» запустили осенью прошлого года. За это время его услугами воспользовались 330 подмосковных компаний.

«Больше всего заявок поступило по вопросам участия в международных выставках и бизнес-миссиях, а также много запросов на первичную консультацию. В топ интересующих стран для экспорта вошли Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока, а в топ стран для выставок - ОАЭ, Узбекистан, Египет и Иран», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сервис помогает компаниям начать экспорт и узнать про меры поддержки. Начинающие экспортеры найдут здесь четкий алгоритм действий от идеи до первой поставки за рубеж. Опытные компании смогут узнать, как расширить географию продаж и получат полезную информацию.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса доступна на подмосковном инвестпортале.

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Инвестиции Экспорт Бизнес
19 февраля 2024, 18:00
Семейные пары в Шатуре поздравили на открытии Года семьи
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Торжественное открытие Года семьи прошло в Доме культуры имени Косякова. Семейные пары поздравили представители администрации городского округа Шатура.

По словам заместителя главы городского округа Шатура Ирины Ваврик, все самое важное в жизни человека закладывается именно в семье.

«Чем семья больше и дружнее, тем лучше растут в ней дети. За 2023 год в нашем округе было создано 405 новых семей. Уже в этом году еще второй месяц года не закончился, а у нас уже 30 новых семей. Мы хотим, чтобы этих дружных семей становилось еще больше», - заявила Ваврик.

В январе этого года семья Анисимовых отпраздновала 55-летие совместной жизни.

«Самое главное в нашей жизни, прежде всего, - это терпение. Мы были молоды, любили друг друга. Сейчас не сказать, что надоели, иногда вместе кажется тошно, а порознь - будто не хватает кого-то», - рассказала Екатерина Анисимова.

Завершил вечер праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов округа.

Напомним, что 2024 год объявлен президентом Российской Федерации Годом семьи.

В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Год семьи. На торжественной церемонии в Красногорске он вручил многодетным семьям федеральные и областные награды.

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Семья Шатура
19 февраля 2024, 17:53
Управляющие компании Подмосковья провели свыше 230 работ по ликвидации насекомых в подъездах Подмосковья с начала года
Пресс-служба ГУСТ МО
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Коммунальные службы отреагировали на 232 запроса по борьбе с грызунами и насекомыми в подъездах в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Балашихе.

Как рассказали в ГУСТ, такие работы проводят в два этапа: обследование для определения вида и количества вредителей, а затем истребление. С начала года управляющие компании выполнили 232 такие задачи, из которых около 20 поступило из Балашихи.

Сообщить о насекомых или грызунах в подъезде жители могут в управляющую компанию, а также через портал ЕДС.

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Благоустройство

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