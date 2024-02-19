Жители Подмосковья обменяли 4 тысячи старых газовых приборов на новые по программе трейд-ин

По условиям программы, участникам предоставляются скидки на новое сертифицированное оборудование. Компания «Мособлгаз» также предоставляет гарантии на оборудование и работы по его замене.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявку в интернет-магазине компании или обратиться в офис обслуживания клиентов. После этого можно будет заказать новое оборудование и согласовать удобный день для его установки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».