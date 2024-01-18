Жители Подмосковья направили 2 инициативы в приемную кандидата в президенты Владимира Путина

С предложениями обратились жители Орехово-Зуевского городского округа. Так, владелец компании «Морган Миллс» Антон Ложников указал на острую нехватку кадров в швейной отрасли и предложил провести дополнительное финансирование профессиональных учебных заведений, где обучаются будущие специалисты.

«И, соответственно, отслеживать дальнейшее трудоустройство этих специалистов у добросовестных налогоплательщиков», - предложил Антон Ложников.

Предприниматель подчеркивает, что решение кадрового вопроса позволит увеличить налоговые отчисления в сфере легкой промышленности.

Руководитель общественной приемной Екатерина Артемова отдельно отметила, что все поступающие инициативы формируются и перенаправляются в центральную общественную приемную кандидата в президенты Владимира Путина.

«Обратиться с предложениями можно до марта включительно», - добавила Екатерина Артемова.

Общественная приемная расположена в Красногорске на бульваре строителей, дом № 4, корпус № 1.

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С законодательной инициативой в приемную также обратилась директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова. Она рассказала, что центр на протяжении пяти лет занимается социальной адаптацией и трудовой реабилитацией молодых инвалидов в производственно-интеграционных мастерских «Империя Ремесел».

В мастерских работают 13 отделений по различным направлениям, среди которых деревообработка, дизайн-студия, декоративно-прикладное творчество, красота и здоровье, кулинария, и многие другие.

Алла Белова предложила внести изменения в налоговый кодекс, чтобы продукция подопечных центра не облагалась налогом. Это позволит ребятам самостоятельно зарабатывать деньги.

«Есть такая статья в налоговом кодексе, когда освобождается от налогообложения товар, производимый в стационарных учреждениях - это психоневрологические интернаты, общество инвалидов. И мы посчитали, что тоже имеем право быть освобожденными от налогов. Потому что в наших мастерских работают инвалиды, которые с удовольствием делают что-то нужное, что можно потом реализовать», - предложила Алла Белова.