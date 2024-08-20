Жители Подмосковья 7 миллионов раз обратились к сервису по статусу отключения горячей воды

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В сервисе представлено 54 тысячи многоквартирных домов региона, доступных для поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Карту коммунальных услуг запустили еще в 2020 году. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

«Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин.

С мая активность на карте значительно возросла. Это связано с плановыми отключениями горячей воды, которые необходимы для подготовки коммунальных систем к отопительному сезону и обеспечения надежности теплоснабжения зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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