02 августа 2024, 11:45

Жители Подмосковья 21 тысячу раз получили высокотехнологичную медпомощь за полгода

Медиасток.рф
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Бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощью с применением сложных или уникальных методов лечения могут получить жители Подмосковья. За полгода регион оплатил свыше 21 тысячи таких операций.

«Для лечения некоторых заболеваний необходимо применение сложных или даже уникальных методов лечения, и у наших жителей есть возможность ими воспользоваться. В этом году на оплату высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области предусмотрено свыше 8,7 миллиарда рублей. За первое полугодие оплачено уже свыше 21 тысячи таких случаев на общую сумму порядка 4,6 миллиарда рублей», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить высокотехнологичную помощь можно в госпиталях и больницах Подмосковья. Здесь есть необходимое оборудование, которое постоянно обновляется, опытные врачи. Получить сложное лечение бесплатно можно при наличии показаний.

Если нужный вид помощи не включен в базовую программу ОМС, то направление передают в Министерство здравоохранения Московской области. Пациент также вправе самостоятельно подать документы. Это можно сделать в подмосковных МФЦ или с использованием портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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02 августа 2024, 13:13
Минэкологии Подмосковья напомнило о важности договора водопользования
Минэкологии
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Минэкологии Московской области напоминает о необходимости заключения договоров водопользования для создания базы отдыха, пирса или понтона в водоеме. Договор можно заключить по результатам аукциона или без него.

Без аукциона договоры можно заключить для эксплуатации пляжей, рекреационных целей спортивных организаций, детского отдыха и других видов деятельности. При этом, в ряде случаев требуется участие в открытом аукционе.

В прошлом году процедуру оптимизировали. Теперь услугу можно получить за 70 рабочих дней по результатам аукциона и за 25 рабочих дней без аукциона.

«На сегодняшний день в области зарегистрировано 227 водопользователей, из которых 41 производят забор воды из водных объектов и 186 используют их акватории в рекреационных целях», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, за использование водного объекта без договора предусмотрены штрафы: от тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Минэкологии Подмосковья Экология
02 августа 2024, 13:04
Школы Серпухова получили всю необходимую учебную литературу
Пресс-служба Г.о. Серпухов
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Все школы городского округа Серпухов обеспечили учебной литературой. Это стало возможным благодаря средствам из регионального бюджета, а также помощи спонсоров.

Учебную литературу закупают строго по рекомендациям Министерства образования и согласно федеральному перечню учебников. К примеру, в школах с нового учебного года появится единый учебник по истории для 10-11 классов под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

Также в этом году в образовательных учреждениях ввели два новых предмета: «Основы безопасности и защиты Родины» и обновленные уроки труда. Все учебники для их изучения также уже поступили в школы.

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Школы Серпухов Литература
02 августа 2024, 13:01
Электроснабжение 7 тысяч жителей улучшили в Малаховке
Мособлэнерго
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Надежность электроснабжения улучшили для семи тысяч жителей поселка Малаховка в Люберцах. Там капитально отремонтировали оборудование в распределительной подстанции на Быковском шоссе.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в июле специалисты «Мособлэнерго» заменили ячейки секционного вакуумного выключателя в электроустановке, которая снабжает электричеством жителей микрорайона Малаховского экспериментального завода, в том числе школы, детский сад и поликлинику.

Всего в этом году в Люберцах заменят трансформаторы в двух подстанциях, отремонтируют почти 12 километров кабельно-воздушных линий и проведут другие работы. Большинство из них запланировано на лето.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, масштабные работы проведут и в других округах региона.

«В 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 километра больше, чем в 2023 году», - сказал он.

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Люберцы Электричество Ремонтные работы
02 августа 2024, 13:00
Нахимовец Лев Родионов из Можайска принял участие в параде ко Дню ВМФ
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Курсант Мурманского Нахимовского училища Лев Родионов участвовал в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Молодой человек приехал на каникулы домой в Можайск и поделился планами на будущее на выездной встрече с руководством округа.

В будущем Лев планирует стать командиром эсминца. Парень планировал связать свою жизнь с флотом еще в детстве. В 11 лет он поступил в Нахимовское училище, сейчас он учится на последнем курсе. Юноша увлекается хоккеем и вместе с командой училища участвует в турнирах и первенствах по этому виду спорта.

Несмотря на юный возраст, он уже ходил строем на параде в честь Дня победы. А в этом году он поучаствовал в праздновании Дня военно-морского флота России. Во время прохождения курсантов он стоял за президентом России Владимиром Путиным. Сейчас Лев отдыхает на каникулах в родном Можайске.

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Можайск

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