Жители почти 150 тысяч раз обратились в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» с января

Как рассказали в подмосковном Минздраве, операторы рассказывают о системе родовспоможения в регионе, необходимых в роддоме документах и многом другом.

«Всего с начала года операторы приняли почти 150 тысяч звонков, что на 1,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно хочется отметить, что более 12,5 тысячи звонков поступили из других регионов», - сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Обратиться в кол-центр можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно по ссылке.

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