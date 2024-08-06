06 августа 2024, 12:05

Жители Павловского Посада смогут пройти диспансеризацию в городском парке

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Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Павловском Посаде. Жители смогут пройти диспансеризацию в городском парке 10 августа.

Выездная диспансеризация включает несколько обследований натощак. Это общий и биохимический анализ крови на холестерин и уровень глюкозы, измерение антропометрических показателей, артериального и внутриглазного давления, а также ЭКГ и флюорография. В конце пациенты получат консультацию терапевта.

Прием будут вести без предварительной записи 10 августа с 09:00 до 13:00 по адресу: Павловский Посад, улица Кирова, дом № 85. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

Ранее выездную диспансеризацию, которая проходила в парке 3 августа, посетило 13 человек. Пациентов с подозрением на серьезные заболевания направили к специалистам для дальнейшего обследования.

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Диспансеризация Павловский посад Парки
06 августа 2024, 12:37
Поликлинику построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе
ГК "Гранель"
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В рамках проекта ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе построят поликлинику на 400 посещений в смену. ГК «Гранель» получила разрешение на строительство. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

На первом этаже четырехэтажного здания появится вестибюль, регистратура, зона ожидания и первичный прием. Второй этаж займут кабинеты врачей общей практики, терапевтическое отделение и служебные помещения. На третьем этаже обустроят хирургическое отделение, функциональную диагностику, а также лаборатории и служебные помещения. Стоматологическое отделение откроют на четвертом этаже.

Помимо этого, в ЖК проектом предусмотрены детский сад на 250 мест, школа для 1230 учащихся, а также магазины, кафе, пункты выдачи заказов, салоны красоты и аптеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Поликлиники Медицина Балашиха
06 августа 2024, 12:33
Еще одна молодая семья получила квартиру по льготной программе в Клину
Министерство жилищной политики Московской области
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Многодетная мама из Клина приобрела квартиру по льготной программе. Они переедут в просторную «двушку» из небольшой квартиры, где жили вчетвером.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Елена Аксенова приобрела квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Она воспитывает твоих детей - 14-летнего Михаила, 12-летнего Егора и двухлетнюю Ксению.

«Мальчики увлекаются компьютером - играми, программированием. К нам домой приходит репетитор заниматься с ними английским. Вдобавок старший ходит на тяжелую атлетику. А малышке пока интересны мультики, очень нравится „Маша и Медведь“», - рассказала она.

Ранее семья жила в небольшой квартире, однако благодаря программе им удалось приобрести просторную «двушку» с двумя балконами.

Получить меру поддержки могут жители младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Семья
06 августа 2024, 12:29
Готовность школ к новому учебному году проверят в Наро-Фоминске
Администрация Наро-Фоминского городского округа
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Образовательные организации Наро-Фоминского округа готовятся к новому учебному году. Межведомственная комиссия проверяет колледжи, школы, детские сады, дома творчества, школы искусств и спортшколы.

Проверку проводят полицейские и сотрудники Росгвардии, представители администрации округа, управления образования и государственного пожарного надзора. Эксперты оценивают соблюдение требований безопасности, укомплектованность педагогическими кадрами, обеспеченность учебниками и благоустройство, готовность систем отопления, а также пищеблоков и медкабинетов. Все выявленные недочеты необходимо будет устранить к 1 сентября.

«Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены в плане санитарной, антитеррористической, экологической и дорожной безопасности. Необходимо учитывать возможности и потребности всех участников образовательного процесса», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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Наро-Фоминск Школы
06 августа 2024, 12:14
Юбилейный вечер в память о космонавте Валерии Быковском прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Памятное мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Его приурочили к 90-летию со дня рождения космонавта, дважды Героя СССР Валерия Быковского.

Гостям встречи показали документальный фильм о вкладе советского космонавта в покорение космоса.

«Химки неразрывно связаны с историей отечественной космонавтики. Здесь жили и работали выдающиеся конструкторы, инженеры, космонавты, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись освоения вселенной. Проведение подобных мероприятий - не просто дань памяти героям прошлого, но и важный шаг в воспитании будущих поколений. Ведь именно на примере таких личностей, как Валерий Быковский, юные жители Химок учатся целеустремленности, мужеству, любви к родине», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». На встрече выступил композитор, лауреат международных конкурсов, член Российского музыкального союза Андрей Россиус. Он поделился историей создания цикла произведений для фортепиано, который вдохновлен темой космоса.

«Музыка, как никакое другое искусство, способна передать красоту и величие космоса, пробудить в сердцах слушателей чувства восхищения и гордости за достижения отечественной космонавтики», - отметила депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

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Химки Космонавты

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