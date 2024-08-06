Жители Павловского Посада смогут пройти диспансеризацию в городском парке

Выездная диспансеризация включает несколько обследований натощак. Это общий и биохимический анализ крови на холестерин и уровень глюкозы, измерение антропометрических показателей, артериального и внутриглазного давления, а также ЭКГ и флюорография. В конце пациенты получат консультацию терапевта.

Прием будут вести без предварительной записи 10 августа с 09:00 до 13:00 по адресу: Павловский Посад, улица Кирова, дом № 85. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

Ранее выездную диспансеризацию, которая проходила в парке 3 августа, посетило 13 человек. Пациентов с подозрением на серьезные заболевания направили к специалистам для дальнейшего обследования.

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