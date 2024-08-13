13 августа 2024, 20:37

Жители Одинцова смогут заказать вывоз строительных отходов по телефону

Медиасток.рф
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Горячую линию и портал по вопросам вывоза строительных отходов запустили в Подмосковье. Жители Одинцова также смогут воспользоваться услугой.

Горячая линия 122#7 для заказа вывоза строительных отходов заработала 10 июля по поручению губернатора. Жители могут заказать вывоз на на легальную площадку, а также получить консультацию по вопросам обращения со стройотходами.

«Одна из важных тем, которая сегодня прозвучит - это вывоз строительных отходов. Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит обеспечить легальный вывоз строительных отходов от физических лиц и от юридических, конечно. Для этого каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или место, где можно складировать, утилизировать строительные отходы, - отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, сейчас в разработке мобильное приложение на базе «Добродела». Там оставить заявку можно в любое время. Также заказать вывоз мусора возможно на портале стройотходы.рф.

За выброс строительного мусора на контейнерную площадку предусмотрен штраф в размере до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей - для юридических. Запрещено выбрасывать в баки и контейнеры у дома: строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и блоки, рулоны старых обоев и керамическую плитку.

Контроль за вывозом строительных отходов в Подмосковье осуществляется и с помощью искусственного интеллекта. За перемещением мусора следят дорожные камеры. Нейросеть в онлайн-режиме распознает грузовые автомобили без электронного талона и определяет потенциальные места сброса.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Искусственный интеллект Добродел Мусор
13 августа 2024, 20:52
Подмосковных застройщиков будет проверять «нейроинспектор»
Медиасток.рф
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Еще одну цифровую практику Главгосстройнадзора Московской области представили на платформе АСИ «Смартека». Инструмент предназначен для проверки квартальной отчетности застройщиков, выполняющих работы в рамках федерального закона № 214-ФЗ без использования эскроу-счетов.

Еще одну цифровую практику Главгосстройнадзора Московской области представили на платформе АСИ «Смартека ». Инструмент предназначен для проверки квартальной отчетности застройщиков, выполняющих работы в рамках федерального закона № 214-ФЗ без использования эскроу-счетов.

Теперь вместо инспекторов проверка отчетности осуществляется с помощью системы, которая использует заранее заложенные алгоритмы. Этот процесс полностью автоматизирован, что снижает риск влияния человеческого фактора. В результате проверки система автоматически генерирует акт, а при обнаружении нарушений выдает предостережение.

С использованием этой цифровой практики срок проведения проверки отчетности застройщиков сократился с 20 до одного рабочего дня.

На портале уже размещены 11 цифровых практик Главгосстройнадзора. При этом онлайн-калькулятор проверок успешно внедрили в Воронежской и Калининградской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.

Строительство
13 августа 2024, 20:38
Масштабный праздник в День физкультурника прошел в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День физкультурника отметили в Солнечногорске яркой спортивно-развлекательной программой. Различные активности устроили на стадионе «Металлург», а также в городском парке и на набережной озера Сенеж.

Традиционная XIV летняя спартакиада стала одним из центральных событий. В ней участвовали более 500 человек. Мероприятие открыл парад девяти сборных команд всех территориальных управлений округа и Тимоновского гарнизона. Спортсмены соревновались в 11 дисциплинах: перетягивании каната, двух легкоатлетических эстафетах, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, футболе, прыжках в длину с места и разбега, волейболе, подтягивании из виса на высокой перекладине, стритболу, настольном теннисе. По итогам победу одержали команды из Солнечногорска, Андреевки и Поварово, заняв первое, второе и третье места соответственно. Их наградили кубками и медалями.

Также во время праздника организовали церемонию чествования выдающихся спортсменов, почетных ветеранов и деятелей, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и здорового образа жизни в Солнечногорске. Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

«Низкий поклон за ваш труд, здоровья вам, бодрости духа и новых побед. С праздником! Надеемся на вас в будущем», - поздравила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В центральном парке все желающие смогли послушать лекции и освоить практику правильной ходьбы, поучаствовать в общей зарядке и танцевальной разминке. Еще на точке работало множества мастер-классов от проекта «Спортивный Солнечногорск», клубов и организаций округа. Спортсмены устроили показательные выступления, а для детей провели «детские» старты. Рядом с активностями разместили ярмарку местных мастеров с уникальными изделиями ручной работы.

Дистанцию длиною в 10 тысяч шагов преодолели участники проекта «Активное долголетие», жители и гости округа под руководством опытных инструкторов Александра Афанасьева и Мариной Анисимовой. Маршрут проходил вдоль набережной до маяка.

В завершении вечера на стадионе СК «Металлург» болельщики поддержали ФК «Солнечногорск», который встретился с ФК «Ц-1» из Лобни в рамках 12-го тура Чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1. Он закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Также в этот день на набережной озера Сенеж впервые состоялись соревнования по плаванию на открытой воде серии Iver Swim. За медали и призы боролись свыше 400 любителей и профессионалов, в том числе олимпийцы, рекордсмены по плаванию и участники спорта слепых. Золото на самой длинной дистанции в 3,8 километра получила спортсменка из Солнечногорска Арина Коротких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Солнечногорск
13 августа 2024, 19:40
Школьные дневные лагеря в Мытищах завершили летнюю программу отдыха
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Летом в Мытищах работали 17 школьных лагерей. Смены действовали с 10 июня по 12 августа.

Отдохнули в школьных лагерях более двух тысяч детей. Помимо оздоровления и развлекательной программы, школьники приняли участие в трудовых бригадах: облагораживали пришкольные территории, помогали преподавателям и сотрудникам школьных библиотек. Почти 400 подростков трудились в первой смене. Во второй - более 530 учеников.

Большое количество развивающих и патриотических мероприятий провели для учеников: торжественные митинги ко Дню начала Великой Отечественной войны и антивоенные акции «Мы, дети, против войны на планете!». Школьники исполняли военные песни, знакомились с литературой, посещали выставки и лекции, смотрели документальные и художественные фильмы.

Большое внимание уделили оздоровительной программе. Много активностей прошло на свежем воздухе. Школьникам устраивали встречи с интересными людьми, экскурсии и спортивные мероприятия. Досуг в детских школьных лагерях организовали сотрудники библиотек, учреждений кульуры «Яуза», «Леонидовка», «Марфино», «Подмосковье», «Пироговский» и «Жостовский».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Дети Мытищи Школьники
13 августа 2024, 19:40
Парки Балашихи станут кинотеатрами под открытым небом 17 августа
Пресс-служба администрации Балашихи
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Парк «Пехорка» и «Пестовский» станут бесплатными кинотеатрами под открытым небом в субботу, 17 августа. Вечером гости смогут увидеть фильм «Комната чудес».

Возле сцены в парке Подмосковья «Пехорка» и на площади амфитеатра в парке «Пестовский» 17 августа в 21:00 пройдет бесплатный кинопоказ фильма «Комната чудес». Такие киновечера в парках Подмосковья проходят в рамках проекта ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“ и Министерства культуры и туризма Московской области „Кинопарк“.

В последний месяц лета в парках региона планируют показать кинокартины «Онегин», «Мажоры на мели», «Дикое сердце», «Летучий корабль», «Пушкин. Последняя дуэль», «Кадриль», «В погоне за ветром», «В ожидании Дали», «Квест», «Баба Яга спасает мир» и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Балашиха Парки

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