Жители Одинцова почтили память жертв теракта в Crocus City Hall стихийным мемориалом

Андрей и Эльвира вместе с 13-летним сыном Никитой принесли цветы к мемориалу.

«Мы вчера узнали об этом, пришли поэтому сюда, чтобы почтить память. На этом концерте должен был быть мой друг с женой, но ей стало плохо, и они остались дома», - рассказал Андрей. Одинцово скорбит вместе со всей страной. На здании городской администрации приспущены флаги, а на всех информационных электронных щитах «горят» свечи.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.