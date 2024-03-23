23 марта 2024, 23:24

Жители Одинцова почтили память жертв теракта в Crocus City Hall стихийным мемориалом

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Жители Одинцова в центре города около здания администрации устроили стихийный мемориал в память о погибших при теракте в Crocus City Hall. Горожане приносят цветы, игрушки и зажигают свечи.

Андрей и Эльвира вместе с 13-летним сыном Никитой принесли цветы к мемориалу.

«Мы вчера узнали об этом, пришли поэтому сюда, чтобы почтить память. На этом концерте должен был быть мой друг с женой, но ей стало плохо, и они остались дома», - рассказал Андрей. Одинцово скорбит вместе со всей страной. На здании городской администрации приспущены флаги, а на всех информационных электронных щитах «горят» свечи.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.

Одинцово Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 23:00
Жители Ногинска устроили стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall
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На фонтанной площади Ногинска жители устроили стихийный мемориал в память о погибших при теракте в Crocus City Hall. Люди с самого утра оставляют мягкие игрушки, цветы, зажигают свечи и лампады.

По всему городу от улиц Патриаршей до Советской «зажглись» траурными свечами электронные щиты.

Ранее глава Богородского городского округа Игорь Сухин отменил все культурные и спортивные мероприятия. Ногинск скорбит со всей страной.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте Crocus City Hall.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.

Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 22:35
«Это наша общая боль». Стихийный мемориал появился в Лобне
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Жители Лобни продолжают нести цветы, мягкие игрушки и листки со словами соболезнований семьям погибших при теракте в Crocus City Hall к мемориалу «Звонница». У здания городской администрации приспущены флаги.

В разных частях города на информационных стендах сегодня появились надписи «Скорбим. 22.03.2024 Москва Crocus City Hall».

Жительница Лобни Диана Михеева не смогла сдержать слез.

«Это наша общая боль. Там погибли наши граждане, дети. Детей, чьих-то не бывает, все наши дети», - сказала Михеева.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.

Лобня Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 22:12
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall появился в Электростали
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Мемориал в память о жертвах террористической атаки в Crocus City Hall появился в Электростали. Люди с самого утра несут на площадь перед культурным центром «Октябрь» цветы, игрушки и зажигают свечи.

Многие не могут сдержать слез. Приносят тетрадные листки с написанными от руки словами молитв и молятся о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил, но потерял своих родных, тех, за чьи жизни продолжают бороться врачи.

Люди организуют стихийные мемориалы по всему Подмосковью, с утра сдают кровь в больницах. Трагедия, которая унесла более ста жизней, не оставила равнодушными никого.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте Crocus City Hall.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.

Электросталь Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 21:21
Долгопрудненская больница оказала помощь пациентам после теракта в Crocus City Hall
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Врачи Долгопрудненской больницы приняли сразу после теракта в Crocus City Hall пациентов с осколочными ранениями. Бригады хирургов круглосуточно дежурят в медицинском учреждении.

По словам главного врача Долгопрудненской больницы Сергея Торубарова, медики оказали помощь двум молодым женщинам. Одна поступила с множественными осколочными ранениями, а вторая пострадала от отравления угарным газом.

«У нас дополнительно были вызваны врачи, мы усилили бригаду, пригласили незамедлительно приехать на работу заведующих отделениями, руководителей профильными центрами», - рассказал Торубаров. По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Больницы Врачи Долгопрудный Стрельба в Crocus City Hall

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