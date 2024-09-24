Жители Ногинска провели субботник в исторической части города

Жители микрорайона Красный Электрик приняли участие как в наведении порядка, так и в благоустройстве территорий. Провели опиловку под будущую ливневку за домом № 1 по улице Московской, очистили ручей от поросли и мусора возле почты в сторону Часовни. Такой отклик со стороны жителей не удивителен, ведь не за горами 75-летний юбилей микрорайона Красный Электрик.

Его история началась в 1951 году, когда на болотистых землях совхоза «Ямские леса» началось строительство электрической подстанции. Со всех уголков страны сюда ехала молодежь, приезжали целыми семьями. Первые строители поселка жили в палатках на месте бывшего летного поля. В 1954 году Ногинская подстанция начала свою работу, и жилой поселок при ней получил название Красный Электрик.

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