20 мая 2024, 15:15

Жители Мытищ стали призерами международного конкурса «Пасхальное яйцо»

Медиасток.рф
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Церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2024» состоялась на Вознесенском подворье Троице-Сергиевой Лавры. Жители Мытищ удостоены наград на международном конкурсе «Пасхальное яйцо-2024».

В номинации «Творец» мытищинцы Матвей Курков из школы № 10 и Полина Зинькевич из школы № 8 награждены дипломами за второе место. Также в этой номинации за второе место дипломы получили педагоги гимназии № 16 Светлана Черкасова и Наталья Стефанович.

В возрастной группе от 18 лет и старше в номинации «Вдохновение» диплом победителя получила учитель технологии гимназии № 16 Татьяна Мартыненко. Дипломами третьей степени за высокий уровень работ отмечены Матвей Акуленко, Дарья Букарева и Егор Виеру.

Директор детско-юношеского центра «Галактика» Елена Шалимова и педагог-организатор, заместитель директора по организационно-методической работе Оксана Лунина удостоены дипломов за значительный вклад в развитие декоративно-прикладного творчества.

Отметим, что работы победителей и призеров станут частью постоянной экспозиции выставочного центра конкурса.

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Мытищи Пасха конкурсы
20 мая 2024, 15:37
Патриарх Кирилл провел литургию в Георгиевском соборе в Одинцове
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Георгиевском соборе Одинцова. Это уже не первое патриаршее богослужение в округе.

Участниками службы в соборе стали митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской митрополии Павел, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, а также глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Поблагодарил Святейшего Владыку от всех прихожан и от себя лично за особое внимание и попечение, которые он оказывает нашему Одинцовскому округу. Это уже не первое патриаршее богослужение в Георгиевском соборе. Но это всегда для нас исключительное событие. Тем более сегодня, в период светлых сорока дней, когда Церковь продолжает праздновать и славить Пасху», - поделился Иванов.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви.

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Одинцово Православие Патриарх Кирилл
20 мая 2024, 15:34
Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в парке Кривякино в Воскресенске
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Фестиваль, посвященный Всемирному дню скандинавской ходьбы, прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Участники марафона следовали специальному маршруту, наслаждаясь природной красотой и поддерживая друг друга на протяжении всего пути.

По завершении марафона состоялось торжественное награждение победителей, а все участники получили сертификаты, подтверждающие их участие.

Жительница Воскресенска и член клуба «Активное долголетие», Елена Фетисова, поблагодарила организаторов фестиваля и отметила, что сама занимается скандинавской ходьбой в свободное время.

Для участников провели танцевальную разминку, зарядку и инструктаж. Всего в фестивале приняли участие более ста жителей Воскресенска.

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Одинцово Православие Патриарх Кирилл
20 мая 2024, 15:29
Парк «Пехорка» стал лидером по посещаемости в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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С 13 по 19 мая парк «Пехорка» в Балашихе посетили 106 тысяч человек. Он стал самым популярным местом отдыха в регионе на минувшей неделе.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, пак находится в центре Балашихи. В нем работают детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Летом там работает лодочная станция, а для активного отдыха гости могут взять на прокат инвентарь. Кроме того, на территории есть зона для выгула собак, контактный зоопарк, площадки для футбола и волейбола.

«Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая „Пехорку“ еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений», - добавили в ведомстве.

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Благоустройство Балашиха
20 мая 2024, 15:18
Еще 4 тысячи компаний малого бизнеса открыли в Подмосковье за месяц
Медиасток.рф
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Количество представителей малого и среднего предпринимательства в Подмосковье превысило 456 тысяч. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 456 тысяч субъектов МСП, из которых более 316 тысяч - индивидуальные предприниматели. С начала года рост составил 16,8 тысячи предприятий МСП. Только в апреле зарегистрировали порядка четырех тысяч таких компаний», - отметила Зиновьева.

Предприятия малого и среднего предпринимательства могут получить поддержку в Подмосковье. Например, можно подать заявку на субсидию для бизнеса по франшизе или субсидию при выходе на маркетплейсы. В регионе постоянно проводят образовательные программы для представителей МСП и самозанятых. Услуги предоставляют в центре «Мой бизнес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес Самозанятые Поддержка предпринимателей в Московской области

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