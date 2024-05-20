Жители Мытищ стали призерами международного конкурса «Пасхальное яйцо»

В номинации «Творец» мытищинцы Матвей Курков из школы № 10 и Полина Зинькевич из школы № 8 награждены дипломами за второе место. Также в этой номинации за второе место дипломы получили педагоги гимназии № 16 Светлана Черкасова и Наталья Стефанович.

В возрастной группе от 18 лет и старше в номинации «Вдохновение» диплом победителя получила учитель технологии гимназии № 16 Татьяна Мартыненко. Дипломами третьей степени за высокий уровень работ отмечены Матвей Акуленко, Дарья Букарева и Егор Виеру.

Директор детско-юношеского центра «Галактика» Елена Шалимова и педагог-организатор, заместитель директора по организационно-методической работе Оксана Лунина удостоены дипломов за значительный вклад в развитие декоративно-прикладного творчества.

Отметим, что работы победителей и призеров станут частью постоянной экспозиции выставочного центра конкурса.

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