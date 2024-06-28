Жители Мытищ смогут воспользоваться программой социальной газификации в СНТ

На сегодняшний день из 92 населенных пунктов округа не газифицированы только три: села Бяконтово и Поседкино, а также поселок Борец. Также предстоит подключить к газу 91 садовое некоммерческое товарищество, расположенное в пределах уже газифицированных населенных пунктов.

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо выполнение следующих условий: дом должен быть зарегистрирован, СНТ должно находиться в пределах газифицированного населенного пункта, и должен быть протокол общего собрания членов о согласии на догазификацию. Отметим, что в четырех СНТ такие собрания уже состоялись.

Жители округа могут узнать подробности о программе и подать заявку на подключение к газу через сайт «Мособлгаза», обратившись в офис филиала «Север» на улице Белобородова, 6.

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