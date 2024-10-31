31 октября 2024, 20:27

Жители Мытищ смогут проверить здоровье в мобильном медицинском пункте

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На отдаленных территориях городского округа Мытищи продолжает курсировать мобильный медицинский комплекс. Жители сельской местности могут воспользоваться его услугами для проведения различных медицинских процедур.

Они включают ЭКГ, проверку артериального давления и других показателей, сдачу анализов, получение консультаций специалистов и прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Пациентов, которым потребуется дополнительное обследование, пригласят в поликлинику.

Заместитель главного врача Светлана Архипова сообщила, что проведение первого этапа диспансеризации среди сельских жителей стало возможным благодаря поступлению в Мытищинскую больницу нового современного мобильного комплекса. До конца года он будет курсировать по отдаленным территориям городского округа. С начала работы мобильного комплекса медицинское обследование прошли почти 400 жителей сельской местности.

Подробная информация о работе мобильных пунктов размещается в сельских чатах. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

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Мытищи Диспансеризация
31 октября 2024, 20:27
Контроль за капитальным ремонтом многоквартирных домов усилили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи продолжаются оперативные выездные совещания руководителей администрации и служб ЖКХ на объектах капитального ремонта. Большинство работ на этих объектах уже завершены, а там, где они еще продолжаются, осуществляется персональный контроль.

На Новомытищинском проспекте, в доме № 26, ремонт фасада, начатый в августе, близится к завершению. Здесь была проведена замена водосточной системы, обновлены входные двери и козырьки входных групп. Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи, Александр Хаюров, отметил: «Мы учли все пожелания местных жителей и находимся в постоянном взаимодействии с активом дома. Сейчас идут заключительные работы по благоустройству территории возле входных групп».

Кроме того, специальная комиссия проверила ход исполнения работ по дому № 3 на улице Мира. После замечаний местных жителей по протечке кровли было принято решение о ремонте крыши. На данный момент все текущие замечания устранены: завершен первый слой изоляции и идет наплавление второго слоя кровельного покрытия. Все работы планируется завершить до середины ноября.

Эти усилия направлены на улучшение качества жизни жителей и создание комфортных условий проживания в городском округе Мытищи.

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Мытищи Ремонтные работы
31 октября 2024, 20:27
Заседание на тему укрепления межнациональных отношений прошло в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации городского округа Мытищи состоялось заседание координационного совета по межнациональному и межконфессиональному взаимодействию. Участники встречи подчеркнули важность построения отношений между представителями различных национальностей и религий на основе взаимоуважения и понимания.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что в городе проживают представители множества диаспор, и все они должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Она подчеркнула, что Россия всегда была многогранной страной, где нет места вражде по национальному признаку. В то же время, каждый гражданин обязан соблюдать закон и принятые нормы общества.

Председатель окружного Совета депутатов, Андрей Гореликов, выразил мнение о том, что в Мытищах проводится значительная работа, включая деятельность координационного совета, которая помогает решать межнациональные вопросы. В качестве примера он упомянул предстоящий круглый стол по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, который состоится 21 ноября и на котором будут подведены итоги работы за год.

Представители администрации, Общественной палаты, национальных диаспор и общественных организаций предложили свои идеи по улучшению взаимодействия между представителями разных наций и религий. В ходе обсуждения было отмечено, что уважение и интерес к различным культурам нужно прививать с детства. Каждый родитель должен научить своего ребенка тому, что мир и согласие лежат в основе здорового общества.

Выступающие также отметили примеры братской взаимопомощи, такие как дружба бойцов на СВО, которые плечом к плечу защищают интересы нашей страны. В Мытищах представители различных диаспор регулярно объединяются для сбора гуманитарной помощи, демонстрируя единство и солидарность в общем деле.

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Мытищи
31 октября 2024, 20:12
Сезон Школьной лиги стартовал 31 октября в Балашихе
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Более 10 тысяч юных спортсменов примут участие в соревнованиях Школьной лиги Московской области. За победу поборются команды 179 образовательных учреждений региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях участвуют сборные школ из Королева, Балашихи, Домодедова, Подольска, Коломны, Ступина, Дубны, Истры, Наро-Фоминского, Дмитровского и Одинцовского городских округов.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, в турнире заявлены четыре вида спорта - это футбол, баскетбол, волейбол и шахматы. В будущем список дисциплин будет расширяться, например, добавится киберспорт.

«У ребят есть сайт, есть вся статистика, есть Telegram-канал и медиа-сообщество. Будут призы губернатора Московской области. Помимо спорта пробуем и КВН, и танцы, и математические дуэли. Это будет большое молодежное сообщество, выходящее за рамки спорта», - отметил Абаренов.

Состязания в рамках Школьной лиги пройдут в два этапа: муниципальный - с ноября этого года по апрель следующего и региональный, на котором определят победителей и призеров. Он состоится в апреле 2025 года Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Подольск Школы Истра Футбол Балашиха
31 октября 2024, 19:07
Специалисты из Балашихи приняли участие в региональном клубе онкологов
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В Подмосковье состоялась конференция, организованная «Клубом онкологов Московской области» и «Ассоциацией организаторов здравоохранения в онкологии», объединившая около 200 специалистов в области онкологии. Мероприятие прошло при поддержке ведущих научно-исследовательских учреждений и экспертных сообществ.

В рамках насыщенной программы конференции эксперты представили доклады о последних достижениях и инновациях в области лекарственного и хирургического лечения рака. Участники обсудили современные подходы к диагностике и реабилитации пациентов с онкопатологиями, а также уделили внимание вопросам льготного лекарственного обеспечения и маршрутизации онкогинекологических больных в регионе.

Главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов отметил важность подобных встреч для профессионального сообщества. «Клуб онкологов - это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности», - подчеркнул он.

Конференция стала важным шагом на пути к улучшению качества и доступности онкологической помощи в Московской области, предоставив участникам возможность углубить свои знания и обменяться передовым опытом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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Врачи Балашиха

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