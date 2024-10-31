Жители Мытищ смогут проверить здоровье в мобильном медицинском пункте
На отдаленных территориях городского округа Мытищи продолжает курсировать мобильный медицинский комплекс. Жители сельской местности могут воспользоваться его услугами для проведения различных медицинских процедур.
Они включают ЭКГ, проверку артериального давления и других показателей, сдачу анализов, получение консультаций специалистов и прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Пациентов, которым потребуется дополнительное обследование, пригласят в поликлинику.
Заместитель главного врача Светлана Архипова сообщила, что проведение первого этапа диспансеризации среди сельских жителей стало возможным благодаря поступлению в Мытищинскую больницу нового современного мобильного комплекса. До конца года он будет курсировать по отдаленным территориям городского округа. С начала работы мобильного комплекса медицинское обследование прошли почти 400 жителей сельской местности.
Подробная информация о работе мобильных пунктов размещается в сельских чатах. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».