Жители Мытищ смогут проверить здоровье в мобильном медицинском пункте

Они включают ЭКГ, проверку артериального давления и других показателей, сдачу анализов, получение консультаций специалистов и прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Пациентов, которым потребуется дополнительное обследование, пригласят в поликлинику.

Заместитель главного врача Светлана Архипова сообщила, что проведение первого этапа диспансеризации среди сельских жителей стало возможным благодаря поступлению в Мытищинскую больницу нового современного мобильного комплекса. До конца года он будет курсировать по отдаленным территориям городского округа. С начала работы мобильного комплекса медицинское обследование прошли почти 400 жителей сельской местности.

Подробная информация о работе мобильных пунктов размещается в сельских чатах. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

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