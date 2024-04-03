Жители Мытищ сдали в экопункты более 650 тысяч пластиковых бутылок в марте

За все время работы экопунктов «РТ-Инвест» удалось собрать 13 миллионов банок и бутылок, что равно 500 тысяч тонн перерабатываемых вторичных материалов. Из собранного производят новую продукцию: посуду, мебель, одежду, обувь и детали для автомобилей. Автоматы для сбора расположены в образовательных учреждениях, торговых центрах, парках и спортивных комплексах.

К программе уже присоединилось 75,5 тысячи человек, а на их счета начислено 65 миллионов баллов, которые можно тратить на покупки. Также есть возможность направить накопленные баллы на благотворительность в один из трех фондов.

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