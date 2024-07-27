27 июля 2024, 21:45

Жители Мытищ присоединились к акции «Собери ребенка в школу»

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

С 27 июля по 10 августа в Мытищах пройдет акция «Собери ребенка в школу». Это мероприятие по сбору гуманитарной помощи для детей и школ, расположенных в новых субъектах Российской Федерации.

В рамках акции участники собирают самые необходимые канцтовары: ручки, карандаши, ластики, тетради, альбомы, фломастеры, линейки и многое другое.

Все желающие принять участие могут принести канцтовары в центр культуры Подмосковья на Пионерской улице, строение № 2, в Дом культуры «Яуза» на улице Мира, 2а.

Также пожертвования можно оставить на улице Крупской, 11а, с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и в пятницу с 09:00 до 16:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Школьники Общественные акции
27 июля 2024, 22:03
Школьники из Долгопрудного победили на Международной олимпиаде по физике в Иране
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные школьники в составе российской сборной выиграли четыре золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по физике. Состязания, в которых приняли участие ребята из 40 стран, прошли в 21 по 27 июля в иранском Исфахане.

Победителей поздравил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил высокий уровень подготовки и трудоспособности учеников, которые достойно представили Россию.

Ребят поздравил также министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Поздравляю ребят с этим прекрасным результатом. Развитие отечественного олимпиадного движения имеет большое значение для нашей системы образования. Оно позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау», - сказал он.

Ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы Егор Потапов, Даниил Гаврилов завоевали золотые медали, а призером стал Александр Анисимов, выигравший серебро.

Алексей Гашпар, представивший московскую школу № 1589, завоевал еще одну золотую медаль.

Ребятам предстояло пройти два тура олимпиады. В первом юные физики решали теоретические задачи, а второй - экспериментальный, на котором школьники выполняли лабораторную работу.

Школьники готовились к олимпиаде на учебно-тренировочных сборах в Московском физико-техническом институте.

«Российские школьники показали великолепные результаты в решении сложных задач на Международной физической олимпиаде в Иране. Безусловно, их блестящее выступление - это заслуга самих ребят и талантливая работа тренерского штаба МФТИ», - подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Иран Долгопрудный Образование
27 июля 2024, 22:03
Администрация Мытищ провела встречу с местными представителями бизнеса
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В администрации Мытищ состоялась встреча с представителями малого и среднего предпринимательства. Главной темой стало изменение налогового законодательства с 1 января 2025 года.

Сейчас в Мытищах функционирует более 23,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, и их количество продолжает расти. С начала года численность предпринимателей увеличилась на 4,4%, а прирост самозанятых составил 27,5%.

Организаторы мероприятия подчеркнули важность поддержки бизнеса как основы стабильной экономики, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых отчислений. Мытищинские предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки и получить консультации для дальнейшего успешного развития своих проектов.

Президент Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» Олег Чернов и глава фермерского хозяйства «ДАНС» Дмитрий Валигурский получили благодарности от депутата Госдумы Вячеслава Фомичева за их вклад в развитие предпринимательства в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
27 июля 2024, 19:47
Мероприятие для молодых мам прошло в центре «Импульс» в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Молодежный центр «Импульс» в Мытищах стал площадкой для встречи мам из клуба молодых родителей «Импульс семьи». Перед собравшимися выступила психолог когнитивно-поведенческой терапии Анастасия Павловна Соловьева.

Она поделилась своими знаниями и опытом, раскрывая важные аспекты детско-родительских отношений. В ходе мероприятия спикер провела тренинг, направленный на проработку уверенности в себе и избавление от тревожности, что помогло участникам лучше справляться с конфликтами.

В игровой форме мамы смогли погрузиться в изучение своего внутреннего мира, осознать свои желания и страхи, а также развить навыки рефлексии. Участницы отметили, что такие занятия помогают им не только лучше понимать себя, но и налаживать отношения с детьми.

Клуб молодых семей «Импульс семьи» продолжает свою работу, и все желающие могут присоединиться к его мероприятиям. Это отличная возможность открыть для себя практические методы, которые помогут глубже осознать свои потребности и эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи Семья
27 июля 2024, 19:33
Бассейн «Бригантина» в Мытищах откроют после реконструкции 1 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Реконструкция бассейна «Бригантина» в Мытищах близится к завершению. Уже в августе здесь пройдут соревнования с участием сильнейших спортсменов региона и страны.

На данный момент завершается покраска полов, подготавливается вода в бассейне, устанавливаются радиаторы отопления. Уже запущена система вентиляции. Обновляются и входные группы бассейна, что создаст комфортные условия для посетителей.

Спортивная школа Мытищ по плаванию уверенно занимает лидирующие позиции в Подмосковье, и обновленный бассейн «Бригантина» поможет спортсменам добиться новых побед. Завершение всех работ запланировано на 1 августа.

В начале следующего месяца пройдет торжественный заплыв воспитанников школы по плаванию, который станет ярким событием и символом нового этапа в развитии спортивной инфраструктуры города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Строительство

Новости по теме