Жители Мытищ присоединились к акции «Собери ребенка в школу»

В рамках акции участники собирают самые необходимые канцтовары: ручки, карандаши, ластики, тетради, альбомы, фломастеры, линейки и многое другое.

Все желающие принять участие могут принести канцтовары в центр культуры Подмосковья на Пионерской улице, строение № 2, в Дом культуры «Яуза» на улице Мира, 2а.

Также пожертвования можно оставить на улице Крупской, 11а, с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и в пятницу с 09:00 до 16:00.

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