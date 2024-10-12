Жители Мытищ пожаловались на отсутствие выезда в ЖК «Афродита»

Сложная транспортная обстановка стала поводом срочной встречи в формате «выездной администрации». Участие в ней приняли жители Жилого комплекса «Афродита-1» и «Афродита-2» и представители администрации округа Мытищи.

Встречи по данному вопросу проходили несколько раз. Причина жалоб - загруженность дорог и отсутствие дополнительного выезда с территории жилищных комплексов. Временная бетонная дорога с проблемой не справилась.

Люди обратились с просьбой сделать уширение дороги для того, чтобы можно было спокойно выехать на разгонную полосу, а по дополнительной полосе могли проехать только выезжающие из микрорайона водители.

Установить шлагбаумы, чтобы отсечь возможность проезжать через придомовую территорию по улице Заречной, также назвали возможным решением проблемы. Собственникам предложили проголосовать за данное решение, если его примут, в администрацию пригласят председателей советов домов и инициативных жителей.

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