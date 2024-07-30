30 июля 2024, 00:49

Жители Мытищ отпраздновали День Нептуна в парке Мира

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В Центральном городском парке Мытищ для жителей организовали День Нептуна. Собравшиеся участвовали в спортивных эстафетах, конкурсах и играх с водой.

На Дне Нептуна в Центральном парке мытищинцы состязались в спортивных эстафетах, участвовали в конкурсах и играх с водой. Кульминацией мероприятия стала пенная дискотека. И дети, и взрослые получили заряд бодрости и хорошего настроения.

«Мы пришли в парк всей семьей, нам всем очень понравился День Нептуна! Мама рассказывала нам с братом, что у нее такой праздник был в летнем лагере, и очень хотелось тоже поучаствовать. Обычно, когда ходим в парк, мы на самокатах и каруселях катаемся, гуляем, и на этом празднике можно было все! И даже в пене кувыркаться! Это так классно, если еще такие праздники будут - обязательно придем», - поделился впечатлениями юный житель Мытищ Сергей.

Для горожан и гостей округа в парке все лето проходят развлекательные мероприятия.

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Праздники Мытищи Парки
30 июля 2024, 01:01
Фестиваль кукольных театров пройдет в Мытищах с 12 сентября
Unsplash
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Международный фестиваль-премию кукольных театров «Имени Железкина» организуют в Мытищах с 12 по 17 сентября. Всего в показе примут участие 12 спектаклей-финалистов.

Также на фестивале театр из Мытищ «Огниво» представит спектакль «Сергий Радонежский». А актеры бразильского театра O QUE DE QUE покажут постановку «Где мой нос?».

Церемония закрытия фестиваля состоится 17 сентября в 15:30 в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1.

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Мытищи Театры
30 июля 2024, 00:10
Реконструкцию теплосетей в Реутове завершили на 30%
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На совещании специалистов администрации Реутова обсудили готовность многоквартирных домов к отопительному сезону и реконструкцию системы теплоснабжения. Паспорта готовности получили 189 домов из 385, а теплосети обновили на 30%.

По словам главы городского округа Реутов Филиппа Науменко, одна из самых важных тем для муниципалитета - тема подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

«Как и ориентирует нас губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев, мы должны детально разобрать ситуацию по каждому дому и каждому участку теплотрассы», - сказал Филипп Науменко.

Систему теплоснабжения в Реутове в этом году модернизируют: около двух километров труб уложат под землю. Раньше тепловые каналы проходили по территории двух школ, это сужало площадь для школьных занятий.

«Работы на сетях выполнены на 30%. В настоящий момент идет демонтаж старых труб и обустройство временных схем прокачки воды. Все работы завершим к октябрю», - доложил на совещании начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Книга.

Также он рассказал о подготовке многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры к зиме. Из девяти котельных - семь полностью соответствуют норме. Две котельные закроют на ремонт к августу. Сейчас многоквартирные дома округа Реутов проверяют на готовность к осенне-зимнему отопительному сезону: паспорта получили 189 домов из 385.

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ЖКХ Отопление Реутов Ремонтные работы
29 июля 2024, 23:51
Марина Новыш из Подмосковья завоевала 6 медалей на кубке России по гребле
Фото: Федерация гребного слалома России
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Марина Новыш, представляющая Подмосковье, завоевала сразу четыре медали на первенстве России по гребному спорту, включая две золотых, серебряную и бронзовую награды. А на всероссийском Кубке сильнейших, который прошел в Сергиево-Посадском городском округе, она также поднялась на верхнюю ступень пьедестала дважды.

В рамках первенства страны Новыш, представляющая городской округ Бронницы, одержала победу в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом К-1ж». Кроме того, она заняла второе место в командной гонке на байдарках-одиночках, выступая вместе с Елизаветой Рябиковой и Татьяной Глумовой, которые также принесли команде бронзовые медали в соревнованиях по каноэ-одиночкам.

На всероссийском Кубке сильнейших 21-летняя спортсменка также показала выдающиеся результаты, завоевав золотые медали в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом С-1м» среди взрослых гребцов.

Марина отметила, что очень рада успешному выступлению и высокому результату, который превзошел ее ожидания. Она пояснила, что хотела показать то, над чем работала на тренировках. Спортсменка подчеркнула важность качественной подготовки в межсезонье и многочасовых тренировок на бурной воде, которые сказались на успешных выступлениях.

Кроме того, «бронзовую» медаль на Кубке сильнейших завоевал еще один подмосковный спортсмен, Игорь Михайлов, который выступал в дисциплине «слалом С-1м» среди мужчин Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
29 июля 2024, 23:35
Кандидатами в депутаты Реутовского городского совета стали 91 человек
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О готовности баллотироваться на муниципальные выборы в Реутове заявили 91 человек. Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября, в результате выберут 25 народных избранников.

Шесть избирательных партий выдвинули своих кандидатов. О намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения заявили семь человек из 91.

Возраст кандидатов от 25 до 60 лет, все они из разных сфер деятельности. Некоторые кандидаты уже были депутатами городского округа Реутов, а часть - на выборах впервые. В числе кандидатов есть участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, есть и Герой России.

Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября. В итоге изберут 25 депутатов: на каждом из пяти многомандатных округов выберут по пять депутатов.

Жители Реутова в этом году смогут отдать свой голос удаленно через систему дистанционного электронного голосования. Регистрация на электронное голосование началась 22 июля.

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Депутаты Реутов Выборы

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