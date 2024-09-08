Жители Можайского округа посетили Бородинское поле в День воинской славы

На мероприятии директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев поприветствовал собравшихся, и в сопровождении военного оркестра был отслужен поминальный молебен. Благодарные потомки возложили цветы и венки к монументам, отдавая дань уважения героям.

На площади у здания музея участники мероприятия насладились выступлением военного оркестра, создавая атмосферу торжественности и единства. С каждым годом все больше гостей посещают Бородинское поле в день годовщины знаменитой битвы, чтобы почтить память воинов, защищавших наше Отечество 212 лет назад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».