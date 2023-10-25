Жители Московского региона оформили почти 97 миллионов банковских карт за полгода
За первое полугодие 2023-го в Московском регионе выпустили 97 миллионов платежных карт. За это время их общее число увеличилось на 6,2%. Всего на руках у жителей области почти 21,9 миллиона карт.
Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, за шесть месяцев жители региона провели свыше 6,7 миллиарда операций. За этот период они использовали безналичный расчет для оплаты товаров и услуг почти 5,5 миллиарда раз, это 81,3% от всех транзакций. Объем всех операций превысил 6,5 триллиона рублей.
На территории Московского региона жители использовали карты свыше 12 миллиардов раз. Снятие наличных составило около 1,2% от всех операций, в среднем владельцы карт снимали за раз около 28 тысяч рублей.
В ведомстве добавили, что сеть по приему платежных карт совершенствуют, сейчас в регионе работают свыше 758 тысяч электронных терминалов и почти 29 тысяч банкоматов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».