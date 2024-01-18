18 января 2024, 16:54

Жители микрорайонов Ольгино и Центр-2 в Балашихе получат перерасчет оплаты за горячую воду

Ирина Мальцева
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Очередная встреча жителей микрорайонов Ольгино и Центр-2 с главой городского округа Сергеем Юровым состоялась в Балашихе. Она была посвящена проблемам отопления и изменениям в движении общественного транспорта.

Кроме того, Юров объявил, что в рамках инвестиционной программы, еще до начала следующего отопительного периода, будет введен в эксплуатацию новый котел мощностью 30 Гкал. Это позволит обеспечить теплом все здания в микрорайоне Ольгино и ЖК «Центр-2».

«Те дома, которые не относятся к этой котельной, будем рассматривать в индивидуальном порядке. В ходе поквартирных обходов, которые мы продолжаем проводить и делать замеры температурного режима, действительно есть проблемы в некоторых домах», - рассказал глава округа.

Юров добавил, что все проблемы находятся на контроле. Специалисты предпринимают все усилия, чтобы ускорить их устранение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов незамедлительно докладывать о проблемах с отоплением.

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Обсуждение состоялось в актовом зале школы № 15 и собрало представителей управляющих компаний, городской прокуратуры и компании «Мособлэнергогаз». Морозы привели к проблемам с отоплением в некоторых домах округа. В микрорайоне Ольгино проблему связывают с недостатком мощности ТЭЦ «Мособлэнергогаз», которая обслуживает 79 жилых домов, семь детских садов и две школы.

Для увеличения мощности котельной были использованы дополнительные блочно-модульные котлы, а 15 января шестой котел на 14 Гкал/час был запущен после ремонта, что позволило повысить мощность на 15-20%.

Глава городского округа Сергей Юров отметил, что плата за отопление не будет взиматься за период новогодних праздников.

«Так, оплата за отопление не будет взиматься за период новогодних праздников. Также на основании приборов учета планируется сделать перерасчет и по горячей воде», - указал Сергей Юров.

Сергей Юров Отопление Балашиха
18 января 2024, 16:53
Свыше 16 тысячи коммунальщиков вышли на уборку снега в Подмосковье
Главное управление содержания территорий Московской области
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Коммунальные службы Подмосковья приступили к очистке улиц от снега. Для этой работы задействуют свыше 200 машин.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, на Подмосковье надвигаются сильные снегопады. Ожидается, что прирост покрова может достигнуть 20 сантиметров.

Во дворах и на общественных территориях работают 16,4 тысячи специалистов, а также 223 машины. В первой половине дня они провели превентивную уборку и обработали дороги ото льда.

На борьбу с новой волной осадков направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят придомовые территории, пешеходные дорожки, а также подъезды к контейнерным площадкам. За работами будут следить инспекторы ведомства.

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Благоустройство
18 января 2024, 16:47
Владислав Мурашов проконтролировал ситуацию с отоплением в домах в Ступине
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов посетил встречу с жителями Ступина в формате выездной администрации. Основными темами для обсуждения стали: работа служб ЖКХ, ремонт многоквартирных домов, уборка дорог от снега и наледи и другие вопросы.

«Приехали в Ступино, городской округ является одним из лидеров по нашему направлению деятельности. Подобный формат общения граждан с администрациями дольно эффективен, так реализуется принцип открытости власти», - отметил Мурашов.

По его словам, на встрече приняли 16 обращений граждан, 14 из которых по вопросам ЖКХ, два - связанных с благоустройством территорий.

Владислав Мурашов также проверил тепловой режим в квартире у жительницы поселка Усады и обсудил вопросы отопления.

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Сельское хозяйство
18 января 2024, 15:56
Сибирский город-побратим Ангарск изучил опыт Мытищ по благоустройству и инженерным сетям
Роман Яковлев
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Глава Ангарска Сергей Петров побывал с официальным визитом в Мытищах. После рабочих поездок по округу он поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, какой опыт возьмет на вооружение у себя в городе.

«Нам есть, чему поучиться у нашего города-побратима в части реализации социальных задач и вопросов благоустройства. Участие в национальных проектах - важнейший аспект жизни муниципалитета. В Мытищах я побывал в нескольких объектах образования, которые построены в рамках нацпроектов. Здесь есть, что взять на вооружение», - рассказал глава Ангарска Сергей Петров.

Мэр сибирского города отметил и инженерную инфраструктуру Мытищ. Коллеги договорились сотрудничать в этой сфере, чтобы отработать проекты в Ангарске по налаженному сценарию.

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Благоустройство Мытищи Нацпроекты Образование
18 января 2024, 15:40
Визажисты провели в Домодедове новый вид мастер-класса для жен и матерей участников СВО
Анастасия Сараева
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Тренинг по макияжу для жен и матерей участников специальной военной операции провели в домодедовском доме культуры «Мир». Организатор Ксения Ганзвинд поделилась профессиональными советами и подсказками, помогая каждой женщине найти индивидуальный стиль.

Она рассказала, что все мастер-классы начинаются с обучения по уходу за кожей. Кроме того, необходимо правильно подобрать тушь и научиться выравнивать тональную основу.

«Румяна и хайлайтер придают лицу свежесть. Я рассказала о технике скульптурирования за счет которой можно визуально скорректировать овал и черты лица. Нужно помнить, что акцент должен быть один или на глазах, или губах, сегодня мы использовали красную помаду», - поделилась специалист.

В ходе тренинга обсуждались и другие важные темы, связанные с поддержанием красоты и здоровья. Женщины узнали о правильном уходе за кожей, использовании средств для увлажнения и питания, деталях красивого макияжа, узнали о технике нанесения косметики с учетом подходящих оттенков, а также о выборе и уходе за волосами.

«Наносить макияж не умею, но очень хотелось научиться легкому дневному и вечернему макияжу. Муж вернется с СВО я буду красивая. Прошу повторять мастер-классы, с радостью буду приходить и учиться у профессионала», - поделилась впечатлениями одна из участниц.

Организаторы мероприятия отметили, что такие тренинги помогают женщинам улучшить внешний вид, повысить уверенность в себе и преобразиться. Участницы поблагодарили организаторов за возможность научиться новому и приобрести полезные навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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