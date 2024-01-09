Жители микрорайона Космонавтов в Дмитрове остались без отопления из-за утечки на теплосети

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«На теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но, предположительно, есть еще одна», - указал он.

Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды. На месте уже работает аварийная бригада. Также поиском утечки занимаются управляющие компании. После обнаружения участок трассы отсекут, а котельную запустят.

«Приношу свои извинения за доставленные неудобства», - добавил Поночевный.

Он напомнил, что обо всех внештатных ситуациях горожане могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Также коммунальная проблема накануне образовалась в Климовске. Причиной стала авария на котельной , обеспечивающей город теплом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подачу отопления уже восстановили в 69 пострадавших домах Климовска.

Котельная, на которой произошла авария, находится на территории закрытого режимного предприятия «Климовский специализированный патронный завод». Начальника котельной и генерального директора ЗАО уже задержали.