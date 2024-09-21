Жители Люберец примут участие в конкурсе пирогов 29 сентября

Подготовку к отопительному сезону в Воскресенске оценил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Он посетил объекты теплоснабжения, на которых идут ремонтные работы.

Антон Велиховский, а также глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, представители «Газпром теплоэнерго МО» и профильные специалисты выехали на объекты теплоснабжения в округе.

«В связи с тем, что до отопительного сезона осталось немного времени, проверили готовность объектов в Воскресенске. Уже через несколько дней мы планируем начать пробные запуски отопления в социальные объекты. Мы провели штаб по подготовке, выехали на объекты, где ведутся ремонтные работы. Такие выезды будут носить регулярный характер. Глава муниципалитета лично курирует вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону», - сказал Антон Велиховский.

Сейчас газовые котлы демонтируют в котельных Белоозерского и микрорайонах Лопатинский и Новлянский. Уже завершили работы на котельной в микрорайоне Москворецкий.

Трубы отопления меняют на улице Быковского в микрорайоне Фетровой. Здесь срок окончания работ - конец сентября.

Отметим, что мероприятие прошло по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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