Жители Лобни совершили паломнический поход в Троице-Сергиеву Лавру

Первый день паломничества начался в 9:00 с молитвы и благословения в Филаретовском храме. Участники сделали первую остановку у купели святого апостола Петра и Павла, а затем провели ночь на берегу реки Уча.

На второй день маршрут продолжился в сторону Хотькова, где паломники расположились на ночлег близ деревни Мураново, наслаждаясь природой и общением друг с другом. Третий этап паломничества привел группу к заветной цели - Троице-Сергиевой Лавре, где участники смогли прикоснуться к святыням.

Заключительный день паломничества начался с Божественной Литургии в храме Лавры. Набравшись духовной силы паломники отправились домой.

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