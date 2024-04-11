11 апреля 2024, 22:14

Жители Лобни смогут пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию

Читайте нас в: Google Новости

Жителям городского округа Лобня предоставили возможность добровольной дактилоскопической регистрации. Процедура быстрая, безвредная и проводится бесплатно при наличии паспорта или, для детей до 14 лет, свидетельства о рождении.

Прохождение дактилоскопической регистрации может существенно помочь в идентификации человека, который не способен предоставить информацию о себе, и облегчить поиск пропавших родственников.

Для граждан, признанных недееспособными, необходим соответствующий документ. Опекуны или попечители должны предъявить свои документы и документы, подтверждающие их статус.

Подать заявку можно через портал государственных услуг или в отделе Министерства внутренних дел России в Лобне, на улице 40 лет Октября, дом 5а, где помогут с оформлением заявления, проведением процедуры и выдачей справки.

Рабочие часы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45, с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефонам: 8(495)577-13-32; 8 (495) 577-41-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня МВД РФ
11 апреля 2024, 21:54
Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» прошел в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» провели в детской библиотеке городского округа Лобня. Его посвятили Дню космонавтики, который в России отмечают 12 апреля.

Участники изготовили миниатюрные фигурки космонавтов в технике простого параллельного плетения. В занятии приняли участие как дети, так и их родители.

Напомним, Детская библиотека расположена на улице Циолковского, № 3, и в ней регулярно проходят творческие занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Космос
11 апреля 2024, 21:21
Донорам Подмосковья объяснили порядок сдачи костного мозга
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
Читайте нас в: Google Новости
Донорам Подмосковья предоставили подробную информацию о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках. Об этом сообщили в Московском областном центре крови.

Московский областной центр крови совместно с «Центром передового опыта и технологий СФЕРА» создали раздел на портале « Доноры Подмосковья », посвященный сдаче костного мозга.

Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп подчеркнула, что на портале можно узнать всю информацию о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках.

С момента открытия рекрутингового центра Московского областного центра крови более 1,2 тысячи потенциальных доноров костного мозга были зарегистрированы в базе. Важно, чтобы все граждане знали о возможности стать донором костного мозга и были информированы обо всех аспектах этого процесса. Донорство костного мозга может спасти жизни людей, не нанося вреда самому донору.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
11 апреля 2024, 20:35
Консультации на кладбищах Подмосковья проведут в апреле
Главное управление региональной безопасности Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр муниципальных услуг» возобновляет выезды консультантов на кладбища. Мероприятия проводятся для того, чтобы жители Подмосковья имели возможность задать вопросы, касающиеся погребений и захоронений.

В апреле бесплатные консультации пройдут на следующих кладбищах: 12 апреля - на кладбище Пуршевское в Балашихе; 19 апреля - на кладбище Муниципальное городское кладбище Новое в Дзержинском; 26 апреля - на кладбище Востряковское в городском округе Домодедово, а также на других объектах.

Директор ГБУ МО «ЦМУ» Николай Казаков отметил, что основной целью учреждения является предоставление гражданам информации о погребении и ритуальном обслуживании в соответствии с законодательством России и Московской области. Весной и летом проводятся еженедельные выезды сотрудников для бесплатных консультаций жителей Подмосковья.

Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной зоне кладбища рядом с административным зданием. Опознать их можно опознать по информационным баннерам учреждения и форменной одежде с символикой ГБУ МО «ЦМУ».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
11 апреля 2024, 19:55
Лидерами выборки вторсырья на КПО «Восток» и «Нева» за неделю стали ПЭТ-микс и три вида стекла
Группа ЭкоЛайн
Читайте нас в: Google Новости
Сбор и сортировка отходов на КПО «Нева» и КПО «Восток» проходит в штатном режиме. До 70% вторсырья идет на переработку. В апреле лидерами выборки стали ПЭТ-микс, три вида стекла, ПВД-пленки и другие виды отходов.

В период с 4 по 11 апреля 2024 года на КПО «Нева», который находится в городском округе Солнечногорск, были выявлены лидеры по сбору вторичного сырья. Среди них - смешанный пластик (ПЭТ-микс), три типа стекла, полиэтиленовые пленки (ПВД), картон и макулатура.

На другом объекте, КПО «Восток», расположенном в городском округе Егорьевск, также были определены лидеры по сортировке вторичного сырья. Среди них - ПЭТ-тара смешанного типа, прозрачные ПЭТ-бутылки (для воды), картон, тетрапак, упаковка из жести, рассыпчатая жесть, прозрачное и цветное стекло, а также прозрачные и черные пленки ПВД и полипропилен.

Отмечается, что план по ремонту оборудования на производстве был выполнен в срок. Кроме того, на КПО «Восток» внедрили систему «мокрый барьер» для устранения неприятных запахов, которая будет работать круглосуточно до начала морозов. На следующей неделей планируется запуск аналогичной системы на КПО «Нева».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Экология

Новости по теме