Жители Лобни смогут получить бесплатные юридические консультации 5 августа

Консультации доступны всем желающим, включая участников специальной военной операции и членов их семей.

«Мобильный офис - это новый формат юридической помощи для жителей Московской области. Он удобен тем, что благодаря возможности перемещаться у нас нет привязки к одному месту, и мы можем помочь максимальному числу жителей региона», - отметили юристы.

«Юрмобиль» будет ждать посетителей 5 августа с 10:00 до 16:00 на улице Ленина, 22. Записаться на прием можно по номеру: +7 929 540 08 68.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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