Жители Лобни смогут бесплатно заняться фитнесом в парке «Река времени»

Animal Flow представляет собой уникальное сочетание элементов йоги, капоэйры, брейк-данса и фитнеса. Занятия проходят под современные музыкальные треки, что делает их не только полезными, но и увлекательными.

Как отметила инструктор, существуют противопоказания к занятиям - это травмы запястьев и коленных суставов. «Это важно учитывать, так как мы много стоим на четвереньках в планке, опираясь на руки, а затем перекладываем вес на другую руку», - подчеркнула Наталья Головачева.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Для занятия необходимо всего лишь принести с собой коврик для йоги, а заниматься рекомендуется в удобной спортивной одежде.

Тренировки проходят каждую субботу в центральном парке культуры и отдыха на площадке «Амфитеатр». Начало занятий - в 8:00.

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