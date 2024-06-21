Жители Лобни смогут бесплатно проверить здоровье в парке «Киово» 22 июня

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Итоговый этап национального чемпионата «Профессионалы» прошел в подмосковном колледже «Энергия».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, мероприятие прошло на базе Центра оборонно-промышленной подготовки в Реутове. Участники показали свои навыки в компетенции «Лазерные технологии». Задания приблизили к условиям реального производства. Они включали лазерную резку, точечную сварку и моделирование цифрового двойника.

В Балашихинском структурном подразделении колледжа также прошел чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс». Там умения в области малярного дела и сухого строительства показали представители 12 регионов страны.

Колледж «Энергия» активно участвует в конкурсах и дает студентам возможность показать свои способности на высоком уровне.

«Это событие подчеркивает важность практического обучения и подготовки квалифицированных специалистов для будущего страны», - отметили в министерстве.

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