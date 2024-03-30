Жители Лобни присоединились к акции «Свеча памяти»

Читайте нас в:

Участие в памятной акции приняли десятки человек. Люди принесли цветы, мягкие игрушки и свечи.

Концерт памяти проходил вечером 30 марта рядом с «Крокус Сити Холлом». Народный мемориал стал местом проведения акции «Журавли», организованной на девятый день после теракта.

У стихийного мемориала близ «Крокуса» выступил оркестр, музыкальные композиции сопроводили проекцией фотографий жертв трагедии на стены здания.

Спасшаяся при нападении на «Крокус Сити Холл» жительница Ногинска Наталья Скисова во время концерта памяти жертв теракта 22 марта поблагодарила охранника и врачей за спасение.