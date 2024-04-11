Жители Лобни примут участие в акции по сбору гумпомощи бойцам СВО
Городской округ Лобня присоединяется к Единому дню сбора гуманитарной помощи «Доброе дело», который состоится 12 апреля. Акцию организовали по инициативе школьников Подмосковья при поддержке губернатора региона.
Пункты приема будут открыты с 12:00 до 20:00 по следующим адресам: - Центр поддержки участников СВО (улица Мирная, 13, к. 2); - Средняя общеобразовательная школа № 8; - Средняя общеобразовательная школа № 10 (Лобненский бульвар, 6); - Дом культуры «Красная Поляна» (улица Спортивная, 4); - Дом культуры «Чайка» (улица Дружбы, 3); - Дом культуры «Луговая» (Научный городок, 1Б).
Собранные вещи направят в Региональный распределительный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, откуда после сортировки и упаковки они отправятся в зону проведения СВО.
За два года проведения акции «Доброе дело» на Донбасс было отправлено более 5 тонн необходимых вещей Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.
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Жители Лобни смогут принять участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.