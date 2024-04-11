11 апреля 2024, 13:49

Жители Лобни примут участие в акции по сбору гумпомощи бойцам СВО

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Городской округ Лобня присоединяется к Единому дню сбора гуманитарной помощи «Доброе дело», который состоится 12 апреля. Акцию организовали по инициативе школьников Подмосковья при поддержке губернатора региона.

Пункты приема будут открыты с 12:00 до 20:00 по следующим адресам: - Центр поддержки участников СВО (улица Мирная, 13, к. 2); - Средняя общеобразовательная школа № 8; - Средняя общеобразовательная школа № 10 (Лобненский бульвар, 6); - Дом культуры «Красная Поляна» (улица Спортивная, 4); - Дом культуры «Чайка» (улица Дружбы, 3); - Дом культуры «Луговая» (Научный городок, 1Б).

Собранные вещи направят в Региональный распределительный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, откуда после сортировки и упаковки они отправятся в зону проведения СВО.

За два года проведения акции «Доброе дело» на Донбасс было отправлено более 5 тонн необходимых вещей Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.

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Жители Лобни смогут принять участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Школы Лобня Школьники
11 апреля 2024, 14:36
Свыше тысячи семей оформили ежемесячную выплату на уход за ребенком-инвалидом в Подмосковье
Медиасток.рф
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Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом оформили 1,2 тысячи подмосковных семей. В феврале Мособлдума приняла закон, по которому они могут получать по 18 тысяч рублей независимо от уровня доходов.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, выплату оформили 1,2 тысячи семей, из которых 430 - без учета уровня доходов. Они начали получать поддержку после вступления нового закона в силу.

«Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом. Уход за тяжелобольным ребенком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту меру могли получать все нуждающиеся в ней семьи», - добавил он.

Выплату предоставляют одному из родителей или опекунов ребенка с третьей степенью инвалидности, который проживает в Подмосковье.

Подать заявление на получение поддержки можно по ссылке.

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Льготы Дети Семья
11 апреля 2024, 14:28
Дачникам Подмосковья напомнили об ответственности за нарушение пожарной безопасности
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья напомнил дачникам об ответственности за нарушение пожарной безопасности. Так, нарушителям придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Дачников предостерегли и от других нарушений. Так, за захват территории лесного фонда придется выплатить до 50 тысяч рублей, а за загрязнение природных территорий - до трех тысяч рублей. Помимо этого, дачникам напоминают, что избытки урожая или трава не могут служить удобрением для лесных культур.

За нарушение правил разведения костров на дачном участке может грозить и уголовная ответственность: лишение свободы на срок до четырех лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Дети Семья
11 апреля 2024, 14:14
Еще два многоквартирных дома построят в ЖК «Мытищи Сити» к 2028 году
Главгосстройнадзор МО
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Два многоквартирных дома построят в Мытищах взамен снесенных аварийных зданий. Они появятся в составе жилого комплекса «Мытищи Сити».

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, застройщик «Империя» уже переселил из аварийного жилья 14 семей. Они получили новые комфортные квартиры.

Два 17-этажных дома рассчитаны на 197 квартир. Их планируют построить ко второму кварталу 2028-го года. Сейчас на площадке ведут подготовительные работы.

На первых этажах зданий разместят офисные и торговые помещения.

Жилой комплекс находится вблизи реки Яуза. По плану там построят шесть корпусов, а территория будет закрыта от посторонних. Там будет работать физкультурно-оздоровтельный центр, а подъездах обустроют места для колясок и лапомойки для животных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство
11 апреля 2024, 14:09
Устранение аварии началось на трубопроводе у школы № 5 в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В городском округе Лобня у школы № 5 произошел прорыв трубы. Глава городского округа Анна Кротова лично выехала на место происшествия, чтобы проконтролировать действия специальных служб. Устранение аварии уже началось.

«Сотрудники уже определили, что на месте колодезной вырезки школьного водопровода в городскую линию произошел прорыв. Специалисты уже составили план ремонта. Приступают незамедлительно. Устранят течь в течение дня», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

В связи с проведением ремонтных работ на трубопроводе временно перекрыт проезд по Авиационной улице. Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты.

Стоит отметить, что в школах Лобни на данный момент каникулы, поэтому аварийно-ремонтные работы не окажут влияния на учебный процесс.

Также напомним, что после завершения летних экзаменов школа № 5 будет закрыта на капитальный ремонт, в ходе которого, в частности, будет модернизирована и система коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня

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