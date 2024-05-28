Жители Лобни поучаствовали в спортивном шествии на выставке «Россия»

Мероприятие посвятили 105-летию первого спортивного парада на Красной площади в Москве. В шествии участвовали тысячи представителей спортивной сферы страны, олимпийцы и паралимпийцы, ветераны спорта и все, кто связан со спортом Алиса Говорова рассказала, что вся семья придерживается активного образа жизни. Зимой занимаемся беговыми и горными лыжами, сноубордингом, катаемся на коньках, а летом предпочитаем велосипеды и походы. Папа играет в волейбол, мама занимается фитнесом. Никита занимается дзюдо и самбо, Алексей футболом и дзюдо, а младший Илья увлечен каратэ. Ксения, ей годик, только учится ходить. После участия Никиты в проекте «Супер ниндзя дети» все дети полюбили ниндзя-спорт.

Напомним, что в 2024 году в России объявлен Годом семьи. В Лобне особое внимание уделяется семьям с детьми. Для них организованы бесплатные секции и кружки в муниципальных учреждениях, регулярно проводятся праздники и творческие мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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