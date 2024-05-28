28 мая 2024, 14:54

Жители Лобни поучаствовали в спортивном шествии на выставке «Россия»

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На ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия», где в последние выходные состоялось спортивное шествие. В нем поучаствовала семья Говоровых из Лобни.

Мероприятие посвятили 105-летию первого спортивного парада на Красной площади в Москве. В шествии участвовали тысячи представителей спортивной сферы страны, олимпийцы и паралимпийцы, ветераны спорта и все, кто связан со спортом Алиса Говорова рассказала, что вся семья придерживается активного образа жизни. Зимой занимаемся беговыми и горными лыжами, сноубордингом, катаемся на коньках, а летом предпочитаем велосипеды и походы. Папа играет в волейбол, мама занимается фитнесом. Никита занимается дзюдо и самбо, Алексей футболом и дзюдо, а младший Илья увлечен каратэ. Ксения, ей годик, только учится ходить. После участия Никиты в проекте «Супер ниндзя дети» все дети полюбили ниндзя-спорт.

Напомним, что в 2024 году в России объявлен Годом семьи. В Лобне особое внимание уделяется семьям с детьми. Для них организованы бесплатные секции и кружки в муниципальных учреждениях, регулярно проводятся праздники и творческие мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Лобня Семья Выставка-форум «Россия»
28 мая 2024, 15:37
Художественную выставку открыли в школе искусств «Фламинго» в Белоозерском
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В Детской школе искусств «Фламинго» города Белоозерский прошло торжественное открытие выставки работ учащихся. Ее ученики регулярно участвуют и побеждают на международных, межрегиональных и областных конкурсах и выставках.

Школа искусств «Фламинго» является центром творческой жизни, где проходят разнообразные мероприятия. В прошедшем учебном году юные художники получили более 50 дипломов различного уровня. Кроме того, коллектив Детской школы искусств является организатором Московской областной открытой выставки-конкурса «Воскресенская радуга».

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск, Елена Баклушина, поздравила учеников и преподавателей с успешным завершением учебного года, вручив похвальные листы тем, кто достиг высоких результатов в обучении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Дети Художники Воскресенск
28 мая 2024, 15:35
Аварийный многоквартирный дом 1938 года постройки снесли в Ступине
Мособлархитектура
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Аварийный многоквартирный дом снесли в Ступине. Работы провели по программе ликвидации ветхих, а также объектов незавершенного строительства.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, двухэтажный деревянный дом построили в 1938 году, после признания непригодным для проживания его решили снести.

«В рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ были проведены мероприятия по расселению восемь жилых помещений, после чего весной текущего года произведен демонтаж строения. В настоящее время участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора», - рассказал Гордиенко.

В ведомстве отметили, что на территории городского округа Ступино снесено, достроено и приведено в соответствие 272 объекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Строительство Ступино Аварийное жилье
28 мая 2024, 15:26
Соревнования по настольному теннису прошли в Химках ко Дню пограничника
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый рейтинговый турнир по настольному теннису в преддверии Дня пограничника прошел в Химках. Десятки фанатов этого вида спорта собрались в спортивной школе «Лунево», чтобы принять участие в соревнованиях.

Спортсмены боролись за золото в трех возрастных категориях. Отдельный комплект медалей подготовили для работников пограничной службы.

Детские соревнования выиграли Владимир Вишняк и Григорий Пехтерев. Среди взрослых победителями стали Артем Кишканев и Алексей Геновский. Участники получили памятные грамоты, а призеры - медали.

«Настольный теннис популярен среди химчан, особенно в летний период. Во многих парках и скверах для удобства установлено специальное оборудование для динамичной игры всей семьей», - поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Отметим, что ежегодный турнир прошел при поддержке отряда пограничного контроля ФСБ России аэропорта «Шереметьево».

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Спортсмены Химки Теннис
28 мая 2024, 15:24
Фехтовальщицы из Химок победили на областном турнире
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Турнир по фехтованию «Первая шпага» прошел физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Спортсменки округа выиграли золото в командной программе и бронзу — в индивидуальной.

Соревнования объединили свыше 200 спортсменов из 17 регионов России. Командные состязания среди девочек выиграли ученицы химкинской фехтовальной школы олимпийского резерва - Амалия Гиносян, Таисия Соверченко и Василиса Щуплова. Таисия также заслужила бронзу в индивидуальном поединке.

«В Химках регулярно проводят турниры самого высокого уровня. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева у нас создана вся необходимая спортивная инфраструктура для чемпионатов всероссийского и даже международного уровня», - поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Приветственную речь на открытии соревнований произнес первый вице-президент подмосковной Федерации фехтования Владимир Белов. Бронзовый призер Чемпионата мира, трехкратная чемпионка России Кристина Ясинская присутствовала на церемонии награждения победителей. Всего за победу на турнире боролись свыше 200 шпажистов в возрастной категории до 12 лет. Они приехали из 17 регионов России, в том числе из Смоленска, Перми, Ростова-на-Дону и Пскова.

«Наши фехтовальщики благодаря своему упорству и трудолюбию добиваются высоких результатов на российских и международных турнирах и являются примером для подрастающего поколения, вдохновляя молодежь на занятия спортом. В Химках - широкий выбор кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что в «Новаторе» также собрали судейский семинар по фехтованию. В нем приняли участие тренеры из разных уголков страны. Тренер первой квалификационной категории по фехтованию на шпагах Максим Кувшинов стал главным спикером встречи. Он рассказал об актуальных правилах судейства.

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Спортсмены Химки Золото Россия

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