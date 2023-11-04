Жители Лобни посетили ВЗУ в Красной Поляне и попробовали воду на вкус

«Здесь вода чистая, вкусная. Воду очищают, не спорю», - отметила жительница Лобни Мария Давыденко.

Начальник участка водозаборных узлов Сергей Виноградов рассказал, что специалисты стараются часто менять фильтры в станции обезжелезивания, чтобы не допускать образование осадка. По его словам, вода в регионе жесткая, но чистая и качественная.

«Вроде неплохо. Нормально. Хорошая вода. Налет на чайнике есть, а так в принципе мы вот пьем из-под крана», - добавила жительница Красной Поляны Яна Афонина.

Городские власти модернизируют в Лобне пять водозаборных узлов. Благодаря губернаторской программе «Чистая вода» на ВЗУ, которым уже более 60 лет, установили новейшее оборудование, которое в автоматическом режиме эффективно избавляет воду от примесей.

Ранее в городском округе Солнечногорск продолжилось строительство очистных сооружений. Новый объект будет очищать воду с помощью новейших технологий очистки и обработки.