04 ноября 2023, 12:14

Жители Лобни посетили ВЗУ в Красной Поляне и попробовали воду на вкус

Unsplash
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Жители микрорайона Красная Поляна в Лобне вместе со специалистами городской администрации посетили водозаборный узел и проверили механизмы очищения питьевой воды. Лобненцы смогли посмотреть на процесс обработки и попробовать воду на вкус.

«Здесь вода чистая, вкусная. Воду очищают, не спорю», - отметила жительница Лобни Мария Давыденко.

Начальник участка водозаборных узлов Сергей Виноградов рассказал, что специалисты стараются часто менять фильтры в станции обезжелезивания, чтобы не допускать образование осадка. По его словам, вода в регионе жесткая, но чистая и качественная.

«Вроде неплохо. Нормально. Хорошая вода. Налет на чайнике есть, а так в принципе мы вот пьем из-под крана», - добавила жительница Красной Поляны Яна Афонина.

Городские власти модернизируют в Лобне пять водозаборных узлов. Благодаря губернаторской программе «Чистая вода» на ВЗУ, которым уже более 60 лет, установили новейшее оборудование, которое в автоматическом режиме эффективно избавляет воду от примесей.

Ранее в городском округе Солнечногорск продолжилось строительство очистных сооружений. Новый объект будет очищать воду с помощью новейших технологий очистки и обработки.

ЖКХ Лобня
03 ноября 2023, 21:49
Финал конкурса «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске
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Финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске. Победителям вручили традиционные призы — самовары с тульскими пряниками.

Призеры получили дипломы, цветы, а также традиционные подарки - тульские пряники и самовары.

Первое место в конкурсе профессионалов заняла учитель английского языка, классный руководитель восьмого класса школы № 9 Наталья Клочкова.

Второе место присудили учителю географии и классному руководителю восьмого класса в школе № 2 Марии Смарченковой. На третьей строчке оказалась учитель начальных классов школы «Наши традиции» Мария Беспалова.

Школы Учителя Воскресенск
03 ноября 2023, 19:39
Минтранс Подмосковья: более 300 нелегальных такси выявили у аэропортов с начала года
Минтранс Подмосковья
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Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля и правоохранительные органы провели рейды у аэропортов. В ходе проверок удалось выявить около 320 нелегальных перевозчиков с начала года.

«Как правило, в связи с интенсивным пассажиропотоком и высоким спросом большая доля нелегальных водителей такси приходится на аэропорты, остановки общественного транспорта и стоянки рядом с ж/д станциями. В настоящее время инспекторы проводят рейды рядом с аэропортами», - рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

За десять месяцев у аэропорта Шереметьево выявили 120 нарушителей, у Домодедово - 101, у Жуковского - 34. Все транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки.

Пассажирам напоминают, что использование услуг нелегальных такси небезопасно - водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр на авто. Проверить легальность такси можно на сайте.

Подмосковные дороги отремонтировали исключительно с применением новой асфальтобетонной смеси в этом году. Она дольше сохраняет качество и значительно улучшает покрытие. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году обновили более 1,5 тысячи километров трасс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Такси
03 ноября 2023, 18:59
Технадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье
Фото Минэкологии
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За неделю Гостехнадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье. Инспекции прошли в Красногорске, Дмитрове, Серпухове и других округах. Отмечается, что нарушений в их работе не выявили.

«Первая и самая важная причина проведения проверок - это безопасность посетителей. Ведь любой аттракцион может представлять опасность для здоровья и жизни людей, если он не находится в должном состоянии, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Регулярные проверки позволяют вовремя выявлять и устранять неисправности, что помогает сохранить аттракционы в хорошем состоянии и продлить их срок службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Такси
03 ноября 2023, 18:50
Подмосковье компенсирует затраченные на развитие ОЭЗ «Дубна» средства
Мининвест
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Подмосковье воспользовалось механизмом компенсации затрат на создание инфраструктуры ОЭЗ «Дубна». Это позволит вернуть более миллиарда рублей, затраченных на развитие особой экономической зоны.

«Суть этой меры поддержки заключается в следующем: регион создает инфраструктуру ОЭЗ и эти средства „возвращаются“ в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Первый транш Московская область получит уже в ноябре. Напомним, в июне 2023 года Подмосковье вошло в перечень субъектов России, имеющих право на возмещение затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Дубна

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