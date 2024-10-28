Жители Лобни посадили на экологической акции 4,5 тысячи тюльпанов

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Главной точкой мероприятия стала территория, расположенная рядом с мемориалом «Зенитное орудие». Цветы сажали сотрудники администрации муниципалитета и работники исторического музея.

Красные, розовые и желтые тюльпаны расцветут весной и в центральном парке Лобни. Луковицы там высаживали волонтеры и участники «Молодой гвардии „Единой России“».

В сквере 40 лет Октября в акции вместе с работниками администрации участвовали депутаты, юные жители города и участники специальной военной операции, приехавшие в отпуск. В микрорайоне Луговая трудились местные жители и сотрудники Всероссийского института кормов имени Вильямса.

Руководитель муниципалитета Анна Кротова также приняла участие в субботнике. Она побывала на всех четырех локациях и рассказала, что все работали очень дружно и продуктивно.

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