15 августа 2024, 13:47

Жители Ленинского округа представили инициативы на форуме «День соседей»

Читайте нас в: Google Новости

Форум «День соседей» прошел в Лопатинской школе в Ленинском округе. Жители смогли предложить свои инициативы по благоустройству и развитию муниципалитета.

На форуме прозвучали предложения по строительству школ и детских садов в новых жилых комплексах, обновлению детских площадок, обустройству парковок и новых дорог в Видном, а также расселению жителей поселка Развилка.

«Инициативы, которые выдвигают жители, должны поддерживаться. Мы находим альтернативы, проводим конструктивный диалог, в ходе которого понимаем, что здесь, например, нужна детская площадка с определенным наполнением, там - парковка, где-то требуется благоустройство», - рассказала начальник территориального отдела «Расторгуево» Татьяна Полякова.

Кроме того, на вопросы жителей ответил заместитель генерального директора Видновской ПТО ГХ по водоснабжению и водоотведению Дмитрий Бугров. Он рассказал об установке счетчиков, капитальном ремонте и подготовке к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ленинский округ
15 августа 2024, 14:12
Депутат из Ногинска передал средства реабилитации раненым бойцам СВО
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Богородского округа Дмитрий Гусев приобрел пять комплектов костылей и другие средства реабилитации для раненых бойцов СВО. С такой просьбой к нему обратились медики из филиала № 3 госпиталя имени Бурденко, который находится в Дуброве.

Адресная помощь подшефному госпиталю в Дуброве проходит на постоянной основе. В этот раз совет депутатов Богородского округа передал военнослужащим СВО средства реабилитации, которые им понадобятся после выписки: костыли, бандажи, ортезы и эспандеры для разработки кистей.

«Каждое действие, направленное на улучшение условий для лечения, придает ребятам дополнительный импульс и уверенность в том, что они не одни на этом пути. С каждым комплектом костылей мы приближаем наших защитников к их полноценной жизни. Наши бойцы уже проделали огромный путь, столкнувшись с трудностями и преодолевая их. Теперь, когда они получают такую поддержку от своих земляков, это дает им моральные силы и веру в скорое выздоровление», - отметил Дмитрий Гусев Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Богородский
15 августа 2024, 14:08
Еще 80 видеокамер установят в микрорайоне Заречье в Ногинске к концу года
Читайте нас в: Google Новости
Жители крупного микрорайона Заречье в Ногинске обратились в администрацию Богородского городского округа с просьбой установить дополнительное видеонаблюдение. По программе «Безопасный город» до конца года там появятся еще 80 камер.

Подать заявку на установку видеокамер можно на портале «Добродел», на горячей линии главы округа, а также в ходе встреч жителей с депутатами. Адреса для установки камер определяют совместно управляющие компании, Ассоциация председателей многоквартирных домов Богородского округа и межмуниципальное управление МВД «Ногинское». Современные видеокамеры устанавливают в парках, скверах, школах, детских садах и на стадионах, а также контейнерных площадках.

«Сегодня у нас действуют 3236 камер. Из них количество неисправных стабильно держится на уровне 2-3%, что является допустимым показателем. Особое внимание уделяем установке камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. В 2023 году установлено 355 таких камер, в 2024-м - пока 294. Охват жителей - более 20 тысяч», - рассказал заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин.

Программа «Безопасный город» призвана обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность населения, а также снизить уровень вандализма. По итогам прошлого года Богородский округ вновь занял 1-е место в рейтинге муниципальных образований Московской области по направлению «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский
15 августа 2024, 13:18
Жительница Химок взыскала с соседа 1,6 миллиона рублей ущерба после пожара
ГУФССП России по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Судебные приставы Московской области взыскали более 1,6 миллиона рублей задолженности по возмещению материального ущерба, причиненного пожаром. Кроме того, жительница региона получила компенсацию расходов на оплату государственной пошлины.

Женщина подала в суд иск к соседу по даче, требуя компенсацию за ущерб, возникший в результате пожара, который произошел по его вине. Экспертное заключение подтвердило, что возгорание произошло из-за несоблюдения ответчиком мер противопожарной безопасности во время строительных работ и неправильного хранения горючих материалов.

Суд, изучив материалы дела, удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика в пользу истца 1 640 000 рублей, включающих как возмещение материального ущерба, так и расходы на оплату государственной пошлины.

В соответствии с судебным решением, Химкинское районное отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области возбудило исполнительное производство. Должника уведомили о начале принудительного исполнения, однако он не погасил задолженность в установленный срок.

Для взыскания ущерба судебные приставы применили комплекс мер. Они вынесли постановления об аресте денежных средств на расчетных счетах должника в банках, запрете на регистрационные действия с его импортным внедорожником, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 114 тысяч рублей.

В результате эффективного применения этих мер вся сумма задолженности, включая материальный ущерб и затраты на государственную пошлину, была перечислена на счет взыскательницы в полном объеме. Судебное решение выполнено.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Суд
15 августа 2024, 13:17
Женщину с сильной кровопотерей спасли в перинатальном центре в Видном
Пресс-служба Видновского перинатального центра
Читайте нас в: Google Новости
В Видновском перинатальном центре врачи оказали экстренную помощь 37-летней пациентке с внематочной беременностью. Женщина поступила в гинекологическое отделение с внутрибрюшным кровотечением и потерей крови около четырех литров.

С момента поступления пациентки и до начала хирургической операции прошло всего 18 минут. У женщины произошел разрыв маточной трубы из-за внематочной беременности.

«Пациентка испытывала сильные боли в животе на протяжении 12 часов, но не обращалась за медицинской помощью. После ее поступления мы быстро провели хирургический гемостаз и эвакуацию крови из брюшной полости. Благодаря аппарату для аутотрансфузии Cell Saver мы смогли вернуть часть крови, что исключило необходимость в переливании», - рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Специалисты провели лапароскопическую операцию, что позволило избежать серьезных осложнений и быстро стабилизировать состояние пациентки. Женщина пришла в себя в реанимации, всю ночь рядом с ней дежурили доктора. Она поблагодарила медиков за спасение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина

Новости по теме