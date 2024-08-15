Жители Ленинского округа представили инициативы на форуме «День соседей»

На форуме прозвучали предложения по строительству школ и детских садов в новых жилых комплексах, обновлению детских площадок, обустройству парковок и новых дорог в Видном, а также расселению жителей поселка Развилка.

«Инициативы, которые выдвигают жители, должны поддерживаться. Мы находим альтернативы, проводим конструктивный диалог, в ходе которого понимаем, что здесь, например, нужна детская площадка с определенным наполнением, там - парковка, где-то требуется благоустройство», - рассказала начальник территориального отдела «Расторгуево» Татьяна Полякова.

Кроме того, на вопросы жителей ответил заместитель генерального директора Видновской ПТО ГХ по водоснабжению и водоотведению Дмитрий Бугров. Он рассказал об установке счетчиков, капитальном ремонте и подготовке к отопительному сезону.

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