Жители Краснознаменска выберут территорию для благоустройства на всероссийском голосовании

Проголосовать за выбранную территорию можно на сайте. В городском округе Краснознаменск на выбор жителей вынесены две территории. Это сквер Победы по улице Победы и Комсомольский бульвар (от дома № 3 на Молодежной до дома № 4 на Октябрьской улице).

Жители других округов Подмосковья также выбирают места для будущего благоустройства. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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