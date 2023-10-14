Жители Клина получили еще одну точку притяжения и маршрут для прогулок
Пешеходная зона по улице Чайковского в подмосковном Клину теперь открыта для транзита. Несмотря на то, что работы на территории еще продолжаются, основной пешеходный маршрут уже стал доступен.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что эта территория объединена с зоной отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель», которая уже была благоустроена ранее после победы во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
«У жителей и гостей Клина появилась еще одна точка притяжения и маршрут для прогулок», - рассказал Михаил Хайкин.
Площадь территории благоустройства составляет пять гектаров. Тротуары были расширены, а покрытие на них заменено, чтобы создать удобное пространство для пешеходов. Были также оборудованы парковочные места для автомобилистов. Вдоль маршрута установлена современная система уличного освещения с фонарями, выполненными в старинном стиле. В ближайшее время на территории установят информационные щиты и урны с исторической тематикой, а также садово-парковую мебель.
Кроме того, в настоящее время завершаются работы по созданию зоны отдыха на берегу реки Сестра. Здесь будет установлен деревянный настил, площадка с беседкой, которая станет привлекательной точкой для посетителей, а также будет построен мост через реку. Планируется завершить все работы к концу ноября.
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