Жители Клина получили еще одну точку притяжения и маршрут для прогулок

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что эта территория объединена с зоной отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель», которая уже была благоустроена ранее после победы во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«У жителей и гостей Клина появилась еще одна точка притяжения и маршрут для прогулок», - рассказал Михаил Хайкин.

Площадь территории благоустройства составляет пять гектаров. Тротуары были расширены, а покрытие на них заменено, чтобы создать удобное пространство для пешеходов. Были также оборудованы парковочные места для автомобилистов. Вдоль маршрута установлена современная система уличного освещения с фонарями, выполненными в старинном стиле. В ближайшее время на территории установят информационные щиты и урны с исторической тематикой, а также садово-парковую мебель.

Кроме того, в настоящее время завершаются работы по созданию зоны отдыха на берегу реки Сестра. Здесь будет установлен деревянный настил, площадка с беседкой, которая станет привлекательной точкой для посетителей, а также будет построен мост через реку. Планируется завершить все работы к концу ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый подход ускорит благоустройство во дворах Подмосковья.

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