Жители Климовска не будут платить за отопление в январе

«В платежке за январь оплаты за отопления не будет, электричество будет считаться по декабрьскому платежу», - написал он.

Глава региона добавил, что власти работают над тем, чтобы оформить субсидии на тарифы ЖКХ. По словам Воробьева, жители предложили заменить их на единовременную выплату.

«Подумаем, как сделать лучше для жителей», - сказал губернатор.

Ранее Воробьев поручил разобраться с тарифами на воду в Климовске. Сейчас вода в микрорайоне дороже, чем в Подольске, поэтому для жителей собираются ввести специальные тарифы.

Ситуация в Климовске с отключением почти 200 домов от отопления стала самой тяжелой в сфере ЖКХ в Подмосковье за последнее время. Для устранения аварии и ее последствий регион бросил все силы. К утру 10 января тепло подали в 146 из 176 домов. До вечера к котельной подключат оставшиеся многоэтажки.