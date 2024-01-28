28 января 2024, 12:29

Жители Ивантеевки покатались в собачьей упряжке во время «Фестиваля саней»

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Уникальный «Фестиваль саней» прошел в Ивантеевке. Горожане смогли прокатиться в собачьей упряжке, послушать казачий хор и пройти мастер-класс по кузнечному делу.

Во время необычного фестиваля жители Подмосковья продемонстрировали свое умение создавать сани. Победителем конкурса стала команда, которая смастерила повозку в виде танка. Организаторы мероприятия также вручили сладкие подарки всем детям, участвовавшим в соревновании.

Больше всего внимание посетителей привлекла собачья упряжка, на которой предлагал покататься житель Химок - чемпион Межрегиональной гонки «семь верст» во Владимирской области.

Участие в фестивале приняла заместитель главы городского округа Пушкинский Елена Панькив, курирующая вопросы культуры и туризма. Она рассказала, что пришла на мероприятие с сыновьями и вместе с ними каталась на горке и танцевала на празднике.

После поздравления победителей конкурса саней замглавы округа решила отправиться на каток, который недавно открылся в городском парке. Ледяная площадка стала одним из популярнейших мест среди жителей «Парад санок и тюбингов» проходит в Домодедове. Организаторы мероприятия подготовили для посетителей различные интерактивные игры.

Праздники Фестивали Ивантеевка конкурсы
28 января 2024, 11:26
Юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске
РИА «Новости»
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Порядка тысячи юнармейцев поучаствовали в военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой», которая прошла на базе Дома «Юнармии» в Подольске. Школьники проходили полосу препятствий, состязались в «Зарнице» и собирали и разбирали автомат Калашникова.

Мероприятие приурочили к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организатором военно-патриотической игры выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В прошлом году в мероприятии приняли участие 100 отрядов, а в этот раз их число увеличилось до 120.

«С каждым годом мы видим рост интереса у детей и молодежи к патриотическим мероприятиям», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, молодые патриоты совершают множество полезных дел: навещают ветеранов, пишут письма поддержки военнослужащим, ухаживают за историческими памятниками.

Ранее в Мытищах прошел первый открытый Кубок «Юнармии» по скалолазанию. Команды забирались на 10-метровую высоту, а также состязались в настольных играх и викторине.

Подольск Дети Школьники Патриотизм Блокада Ленинграда
27 января 2024, 19:14
Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил машиностроительное предприятие Красногорска
Unsplash
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В ходе рабочей поездки заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров осмотрел красногорский завод «Бецема». Предприятие является одним из ведущих отечественных производителей специализированной техники.

В рабочем визите вместе с Денисом Мантуровым принял участие первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, генеральный директором завода «Бецема» Сергей Трифонов и другие участники Денис Мантуров ознакомился со сборочно-сварочным участком предприятия. На площадке «Бецема» производятся самосвалы, автоцистерны, дорожно-строительная техника, нефтесервисное оборудование и другие виды специализированной техники. Компания также экспортирует свою продукцию в различные страны, включая Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь.

Глава Минпромторга выразил свою поддержку предприятию и отметил его важность для экономики страны. Он также отметил, что правительство будет продолжать поддерживать отечественных производителей и создавать условия для их развития.

Осмотр завода «Бецема» позволил Денису Мантурову получить полное представление о его производственных мощностях и потенциале. Это также дает возможность рассмотреть Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году заменят более 500 автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Заводы Экономика Промышленность Денис Мантуров
27 января 2024, 19:00
Сборная Солнечногорска уступила команде легенд хоккея в матче турнира «Выходи во двор»
Unsplash
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В матче звездной сборной «Легенды хоккея» с любительской командой Солнечногорска победу одержали гости со счетом 6:5. Это была уже вторая встреча команды звездных хоккеистов со сборной округа.

Матч прошел на ледовой арене в Солнечногорске. За команду легенд сыграли знаменитые хоккеисты, такие как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Алексей Терещенко, Рафаэль Батыршин, Сергей Коньков и Максим Гончаров. Тренировал команду Александр Якушев.

Для всех желающих перед началом игры прошел мастер-класс от профессиональных хоккеистов. В Солнечногорске секретами хоккейного мастерства с юными спортсменами делился Сергей Коньков.

Матч с любительской командой Солнечногорска был напряженным и захватывающим. Обе команды атаковали ворота и до последнего момента оставался шанс на ничью. Однако «Легенды» смогли одержать победу уже во второй раз, хотя и с минимальным отрывом.

Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта звездные хоккеисты посещают разные города Подмосковья, играют с местными командами и проводят мастер-классы для юных спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Хоккей Вячеслав Фетисов
27 января 2024, 16:48
Снежная дискотека с конкурсами и эстафетами прошла в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На базе музейно-выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого в Химках прошло яркое мероприятие. Снежная дискотека собрала самую активную молодежь городского округа.

Для участников подготовили зажигательная дискотека с приглашенным ди-джеем, концерт творческих коллективов города и фотосессия с тематическими табличками. Также провели веселые эстафеты и конкурсы, такие как «Катим сани» и «Метание валенок». Вся развлекательная программа проходила на главной сцене парка Толстого.

Один из муниципальных депутатов городского округа Химки, Владимир Суслов, отметил, что в парке Толстого на протяжении всего зимнего периода проводятся различные мероприятия и акции для жителей всех возрастов. Он добавил, что каждый может найти здесь развлечение по своему вкусу - провести время с семьей или принять участие в эстафетах и конкурсах.

Далее в музейно-выставочном комплексе «Артишок»провели семинар по профориентации под названием «Маршрут успеха». На нем ребята смогли подобрать для себя подходящую сферу реализации, выбрать профессию мечты, узнать, как поступить в вузы и определиться с предметами для единого государственного экзамена.

В завершение праздника молодые жители Химок поучаствовали в экологическом мастер-классе. Вместе с волонтерами они создали кормушки для птиц и повесили их в парке.

Отметим, что в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» с декабря по февраль в Химках будет проведено более 700 мероприятий. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки конкурсы Парки

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