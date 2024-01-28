Жители Ивантеевки покатались в собачьей упряжке во время «Фестиваля саней»

Во время необычного фестиваля жители Подмосковья продемонстрировали свое умение создавать сани. Победителем конкурса стала команда, которая смастерила повозку в виде танка. Организаторы мероприятия также вручили сладкие подарки всем детям, участвовавшим в соревновании.

Больше всего внимание посетителей привлекла собачья упряжка, на которой предлагал покататься житель Химок - чемпион Межрегиональной гонки «семь верст» во Владимирской области.

Участие в фестивале приняла заместитель главы городского округа Пушкинский Елена Панькив, курирующая вопросы культуры и туризма. Она рассказала, что пришла на мероприятие с сыновьями и вместе с ними каталась на горке и танцевала на празднике.

После поздравления победителей конкурса саней замглавы округа решила отправиться на каток, который недавно открылся в городском парке. Ледяная площадка стала одним из популярнейших мест среди жителей «Парад санок и тюбингов» проходит в Домодедове. Организаторы мероприятия подготовили для посетителей различные интерактивные игры.