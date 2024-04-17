Жители Истры смогут сдать автомобильные покрышки на утилизацию

Автомобильные шины - это отходы производства, захоронение которых запрещено, и они не относятся к твердым, коммунальным отходам. Несмотря на это, на многих площадках по сбору мусора встречаются использованные шины. Их подбор и вывоз на места разрешенного складирования осуществляет муниципальная служба содержания территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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С начала марта сотрудники дирекции обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства истринского муниципального района вывезли более 90 кубометров шин в специально отведенные для утилизации места. Они находятся в городе Истра, дачном поселке Снегири, селах Павловская Слобода, Лучинское, Рождественно, Онуфриево, деревнях Новодарьино, Котово, Кашино, Бужарово, Покровское, поселках Глебовский, Гидроузел, Ивановское, Первомайский.