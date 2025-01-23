Жители Истры смогут проголосовать за проект по благоустройству территории
Для жителей Истры открылось голосование по выбору территории, которую выдвинут на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. На участие представлены три проекта.
Это сквер возле пруда на Советской у дома 32а, территория у Молодежного центра «МИР» и сквер на улице Ленина у дома №17. Такие места отобрали неслучайно, так как жители присылали обращения в администрацию о благоустройстве данных локаций. Проголосовать за понравившийся проект можно здесь до 1 февраля 2025 года.
До этого Истра трижды становилась победителем данного конкурса. И благодаря этому благоустроили улицу 15 лет Комсомола в Истре, две зоны на улице Гагарина в Дедовске, а последний проект центр Истры на площади Революции сделают в нынешнем году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил значение конкурса проектов создания городской среды для малых городов в Московской области.