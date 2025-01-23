Жители Истры смогут проголосовать за проект по благоустройству территории

Это сквер возле пруда на Советской у дома 32а, территория у Молодежного центра «МИР» и сквер на улице Ленина у дома №17. Такие места отобрали неслучайно, так как жители присылали обращения в администрацию о благоустройстве данных локаций. Проголосовать за понравившийся проект можно здесь до 1 февраля 2025 года.

До этого Истра трижды становилась победителем данного конкурса. И благодаря этому благоустроили улицу 15 лет Комсомола в Истре, две зоны на улице Гагарина в Дедовске, а последний проект центр Истры на площади Революции сделают в нынешнем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил значение конкурса проектов создания городской среды для малых городов в Московской области.