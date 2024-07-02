02 июля 2024, 20:53

Жители Истры почтили память ветеранов боевых действий на Аллее Славы

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На Аллею славы пришли жены, матери, сослуживцы и сотрудники администрации, чтобы отдать дань тем, кто ценой своей жизни защищал страну. Мероприятие прошло в День ветеранов боевых действий в Истре.

Также на митинге не только почтили память погибших, но и наградили трех бойцов посмертно Орденами Мужества. Эти награды передали вдовам, матерям и родственникам погибшим. А для них важно, чтобы имена и фамилии их героев навсегда остались в истории.

«Это наследственность, это героизм, патриотизм, это память ветерана. Поэтому да, она следует дальше, хоть в моем случае это другая фамилия, так как я вышла замуж, но тем не менее, я всегда по крови его дочь. Внуки то все равно нашего героя», поделилась дочь погибшего Елена Щепихина.

На Аллее Славы в Истре захоронены те, кто защищал свою Родину в зоне проведения специальной военной операции. На митинги погибшим отдали дань со всеми военными почестями: оркестр исполнил Гимн России, караул почетным залпом отблагодарил за подвиги, после всех почтили минутой молчания.

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Истра Военные Митинги
02 июля 2024, 21:10
Ремонт в школе № 1 в Шатуре завершат к началу учебного года
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт школы № 1 на улице Интернациональной в поселке Шатурторф планируют завершить к 25 августа. На сегодняшний день строительная готовность образовательного учреждения составляет 50%.

Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 2,4 тысячи квадратных метров. Сейчас выполняется устройство инженерных коммуникаций, укладка напольной плитки на лестницах и в санузлах, а также проводятся фасадные работы и отделка помещений.

Кроме того, строители занимаются устройством входной группы, эвакуационного выхода, и внешнего ограждения. В ближайшее время начнется поставка новой мебели и оборудования.

При этом все стены обновленного здания готовы к проведению покрасочных работ, а подготовка к чистовой отделке завершена на 86%. На объекте работают 45 специалистов.

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Школы Шатура
02 июля 2024, 20:59
Заместители главы Химок проконтролировали содержание микрорайонов
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Заместители главы городского округа Химки провели пешие обходы микрорайонов. Сотрудники администрации пообщались с жителями и осмотрели ход работ по благоустройству.

Представители администрации и специалисты профильных служб сделали акцент на запросы жителей. Например, заместитель главы Химок по работе со средствами массовой информации, территориальному развитию и молодежной политике Андрей Зайцев поговорил с жителями улиц Зеленая, Библиотечная и Пожарского. Вместе с тем представитель администрации проверил состояние дворов, контейнерных площадок и придомовых территорий.

Заместители главы городского округа проводят обходы каждую неделю. Вне зависимости от наличия заявок на территории, каждый заместитель осматривает свой закрепленный сектор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки
02 июля 2024, 20:53
Акцию «Внимание пешеход» провели в детском лагере в Истре
https://vk.com/goistra
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Профилактическое мероприятие «Внимание пешеход» в лагере летнего пребывания прошло в школе номер три в Истре. Подготовили все юные инспекторы движения и Госавтоинспекция города Истра.

Ребятам детского лагеря рассказали о том, как переходить дорогу со светофорами, а также без них. Кроме этого, отдельное внимание уделили правилам использования велосипедов и самокатов на дорогах. Для детей смоделировали различные ситуации на дороге, сначала они показывали, как обычно переходят проезжаю часть, а потом обсудили вмести правильные варианты с организаторами мероприятия. Все ошибки воспитанников детского летнего лагеря были рассмотрены и разъяснены.

В программе приняли участие сразу два отряда, ребята внимательно слушали и показывали свои знания правил дорожного движения. Благодаря интерактивной форме информация у участников мероприятия усваивалась гораздо быстрее. Такой урок был для них полезен, а главное- интересен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Дороги Детские лагеря
02 июля 2024, 20:50
Карусель в Ногинске стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства Московской области опубликовало отчет по посещаемости каруселей в муниципалитетах с 24 по 30 июня. Самым популярным аттракционом у жителей и гостей Подмосковья стала карусель в Ногинске, которую посетили более 5,1 тысячи человек.

Вторую строчку рейтинга занимает карусель в Сергиевом Посаде, на которой прокатились почти четыре тысячи человека, а третью - аттракцион в Коломне, которым воспользовались свыше 3,2 тысячи граждан.

Аттракционы установили по губернаторской программе Андрея Воробьева для обогащения отдыха жителей и туристов, которые приезжают в Московскую область. Каждый объект имеет уникальное оформление, разработанное известным дизайнером Денисом Симачевым Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство Губернаторская программа Подмосковья

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