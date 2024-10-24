Жители Истры отправили донорскую компенсацию на нужды участников СВО

За первый час акции, которая проходила в Истринской больнице, сдали 2,5 литра крови. Всего в этот день приняли больше 45 доноров.

Процедура проста - все желающие заполняют анкету, проходят осмотр у врача, сдают анализы и, если все хорошо, отправляются в кабинет для сдачи. Впервые денежную компенсацию для доноров можно было пожертвовать на нужны бойцов СВО.

«Доноры крови также приняли участие в акции по сбору денежных средств на нужды СВО. Их передадут в пункт помощи бойцам для дальнейшего приобретения технического оборудования», - поделился заместитель руководителя управления по безопасности округа Николай Мамонтов.

Донорская кровь отправилась в Волоколамский распределительный центр. Оттуда по запросу будет доставляться в больницы и хосписы.

С начала 2024 года в России кровь сдали более одного миллиона человек - это десятилетний максимум. В Подмосковье свыше 28 тысяч жителей являются «Почетными донорами России».

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