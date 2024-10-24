24 октября 2024, 18:52

Жители Истры отправили донорскую компенсацию на нужды участников СВО

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Истринскую клиническую больницу построили два года назад. Недавно здесь впервые прошла акция «День донора».

За первый час акции, которая проходила в Истринской больнице, сдали 2,5 литра крови. Всего в этот день приняли больше 45 доноров.

Процедура проста - все желающие заполняют анкету, проходят осмотр у врача, сдают анализы и, если все хорошо, отправляются в кабинет для сдачи. Впервые денежную компенсацию для доноров можно было пожертвовать на нужны бойцов СВО.

«Доноры крови также приняли участие в акции по сбору денежных средств на нужды СВО. Их передадут в пункт помощи бойцам для дальнейшего приобретения технического оборудования», - поделился заместитель руководителя управления по безопасности округа Николай Мамонтов.

Донорская кровь отправилась в Волоколамский распределительный центр. Оттуда по запросу будет доставляться в больницы и хосписы.

С начала 2024 года в России кровь сдали более одного миллиона человек - это десятилетний максимум. В Подмосковье свыше 28 тысяч жителей являются «Почетными донорами России».

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Больницы Истра Врачи
24 октября 2024, 18:45
Четыре трансформаторные подстанции реконструировали в Солнечногорске
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Реконструкцию трансформаторных подстанций в деревнях Горетовка, Белавино, Задорино и Радумля завершили в Солнечногорске. Специалисты «Россети Московский регион» заменили трансформаторы на более мощные — с 160 киловольт-ампер на 630 с возможностью увеличения до 1000. Это позволило улучшить надежность электроснабжения для более четырех тысяч жителей.

В рамках программы по улучшению качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске ведутся работы более чем в 50 населенных пунктах.

Сотрудники «Россетей» устанавливают 14 автоматических пунктов секционирования и модернизируют 25 трансформаторных подстанций в Поварове, Ложках, Менделееве, Новой, Белавине, Алексеевском, Кривцове, Радумле, Жилине и других.

До конца года планируется модернизация 16 участков кабельных линий с заменой на линии большего сечения. Это позволит увеличить пропускную способность и снизить потери напряжения в деревнях и садовых товариществах Хоругвино, Бухарово, Кочугино, Шелепаново, Никифорово, Литвиново, Переслегино, Судниково и других.

Также будет проведена реконструкция четырех линий электропередач общей протяженностью более 40 километров в населенных пунктах Овсянниково, Ложки, Пешки, Терехово, Есипово, Мошницы и Дулепово.

«В Солнечногорске проводят масштабную реконструкцию электросетевых объектов. Она улучшит пропускную способность линии электропередачи и кабелей, снизит потери напряжения и, как итог, повысит качество электроснабжения для наших жителей. В этом году компания „Россети Московский регион“ также прокладывает резервные кабельные и воздушные линии на территории округа. Это обеспечит дополнительную возможность перезапитать потребителя в случае перебоя и минимизировать количество отключений», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Новые электросетевые объекты в Солнечногорске оснащают современным электрооборудованием, включая распределительные пункты, кабельные линии и блок-трансформаторы, что позволит перераспределить и нормализовать нагрузку в ряде населенных пунктов.

Данная программа по повышению надежности электроснабжения реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Солнечногорск Электричество Ремонтные работы
24 октября 2024, 18:34
Товарищеский матч отцов и детей провели в Химках
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В Химках провели футбольный матч отцов и детей на территории лицея № 21. Игра прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Товарищеский матч приурочили ко Дню отца.

Участников поприветствовали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Сейчас многие семьи проходят через сложное испытание - десятки тысяч отцов находятся в зоне СВО, где с честью выполняют боевые задачи. В этом отражается их мужественность. Защита родины и защита семьи - долг каждого мужчины. Желаю всем отцам стойкости, терпения и бодрости духа», - сказал Сергей Малиновский.

Дети победили родителей в результате пенальти со счетом 6:5. После участникам рассказали о значимости отцовского воспитания, семейных ценностей и традиций.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила важность проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он формирует у молодежи уважение к стране.

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Дети Химки Футбол
24 октября 2024, 18:27
Спортсменка из Подмосковья стала призером турнира России по фехтованию
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковная шпажистка Анастасия Солдатова завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале Солдатова уступила сопернице из Москвы, заняв второе место. Третье место также досталось московской спортсменке.

Соревнования проходили с 20 по 23 октября 2024 года в Центре фехтования Ильгара Мамедова на «Чкалов Арене» в Москве. Участниками турнира стали более 100 сильнейших шпажисток, включая представительницу Киргизии. Турнир был шестым этапом российской серии Гран-при и поддерживался проектом «Спорт - норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».

Спортсмены
24 октября 2024, 18:22
Производство мебели в Солнечногорске получит субсидию на возмещение затрат
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Предприятия Солнечногорска смогут получить региональную поддержку. Так, компания «Лебер», расположенная на территории округа, подала заявку в правительство Московской области на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования.

Руководство компании «Лебер» обсудило с заместителем главы городского округа Солнечногорск Кириллом Типографщиком действующие меры поддержки бизнеса в Подмосковье.

«Лебер» - это крупный производитель мебели в стиле лофт с собственным производственным циклом. Компания предлагает готовую мебель на металлокаркасах и изготавливает продукцию по индивидуальным заказам. В сентябре 2024 года предприятие вышло на полную мощность, вложив более 40 миллионов рублей в реализацию проекта.

«С генеральным директором обсудили те меры поддержки, которое может получить предприятие. Совсем недавно оно подало заявку на компенсацию затрат на покупку оборудования. Сейчас заявка находится на рассмотрении в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На встрече также обсуждались планы по увеличению производственных мощностей, а также вопросы подбора и профессиональной подготовки квалифицированных специалистов.

Все меры поддержки предпринимателей в регионе можно найти на инвестиционном портале Московской области.

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Солнечногорск Бизнес

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