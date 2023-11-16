Жители и инвесторы Подмосковья воспользовались услугами геопортала более 14 миллионов раз

«В частности, с начала текущего года ресурсом воспользовались свыше 4,5 миллиона раз - рост на 26%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он содержит полезные градостроительные сервисы, прост в использовании и является банком актуальной информацию о базовых пространственных данных территории региона», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Самыми популярными услугами геопортала являются: «Градподборка онлайн», «Кадастровому инженеру» и «Стройка рядом с домом». Всего на портале можно воспользоваться 12 услугами.

«Кроме того, в июле заработал первый в России бесплатный сервис по поиску мест захоронений, который за три месяца просмотрели порядка 310 тысяч раз», - пояснил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Геопортал пользуется популярностью среди жителей, инвесторов и других специалистов. Сервис позволяет подготовиться к реализации объектов капитального строительства, покупке или продаже объектов недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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