Жители Химок за день сдали более 20 литров донорской крови для медицинских учреждений

Депутат Химок Артур Каримов также стал донором и сдал кровь для онкобольных, рожениц, новорожденных и других пациентов.

«У нас в Химках регулярно проводят такие акции. На этот раз мы собрались с неравнодушными жителями в управлении МЧС. Донор - это очень важно и почетно. По возможности, всегда принимаю участие в таких акциях. Потому что, сдавая кровь, мы помогаем спасти чью-то жизнь», - сказал Артур Каримов.

Организаторами акции выступило Химкинское благочиние. Участвовали более 50 прихожан храмов и сотрудники МЧС.

Председатель химкинского совета медсестер Надежда Смирнова отметила, что за 2023 год в округе было собрано почти 700 литров донорской крови. Она также напомнила о работе химкинского центра переливания крови на базе поликлиники № 1. Сдать кровь можно по понедельникам и средам с 7:00 до 12:00. Для записи необходимо позвонить по номеру телефона: 8 (495) 572-11-50. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Перед сдачей крови рекомендуется соблюдать диету, исключая жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».