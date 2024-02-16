Жители Химок взяли в библиотеках более 60 тысяч книг с начала года

В Химках функционирует 14 библиотек, которые расположены во всех микрорайонах города. Эти пространства знаний и интеллектуального досуга проводят образовательные лекции, мастер-классы, встречи с известными писателями и презентации новых изданий.

Стать пользователем библиотеки может каждый. Для этого необходимо предъявить администратору документ, удостоверяющий личность. При первичной записи заполняется формуляр, который в дальнейшем используется для отслеживания изданий, взятых читателем.

Сейчас библиотеки Химок участвуют в акции «Дарите книги с любовью». Жители города могут передать свои книги в шесть библиотек округа до 18 февраля.

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