Жители Химок встретились с писателем и ребенком войны Зоей Смирновой

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В мероприятии поучаствовали местный депутат Инна Монастырская.

«Эта встреча организована с целью почтить память тех, кто смог защитить нашу страну от наступления фашистской Германии и достичь победы», - рассказала Монастырская.

Смирнова родилась 1 февраля 1934 года в селе Урень Горьковской области. В марте 1940 года она с семьей переехала в Брест по работе отца. В сентябре 1941 года она должна была пойти в первый класс, однако в июне началась война. Родители семилетней Зои возглавили Брестское подполье, девочка помогала им и доставляла на явочные квартиры медикаменты, документы и оружие.

«Много лет Зоя Павловна проработала в Химках инженером в НПО „Энергомаш“. С тех пор, как вышла на пенсию, она активно ведет общественную работу. Кроме того, Зоя Павловна - автор двух книг: „А я все вспоминаю о войне…“ и „Не понаслышке знаю о войне“», - сообщил депутат Валентин Герасимов.

О героев ВОВ в округе не забывают. При поддержке главы муниципалитета Дмитрия Волошина создали виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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